Olimpija spet na vrhu, pol lige za prvaka

Tja do 87. minute so Ljubljančani v derbiju kroga lomili odpor simpatičnih Novogoričanov. Junak obračuna je postal Etien Velikonja. Tekmo je resda začel na klopi, a je v 87. minuti prevzel odgovornost in streljal enajstmetrovko. Vratar Gregor Sorčan je šel v pravo smer, a je bil strel premočan. Nekdanji član Gorice Velikonja pa se ob žogi v mreži bivšega kluba ni pretirano veselil. Tragični junak obračuna je postal Andrej Kotnik, ki je ob poskusu izbijanja žoge v svojem kazenskem prostoru zgrešil okroglo usnje, žogo pa je ustavil z roko. »Zadovoljni smo. Komaj smo čakali, da zadenemo. V prvem polčasu smo pokazali nekaj dobrega. Od 60. minute naprej smo stopnjevali ritem. Zmanjkalo je nekaj sreče, a je ta naša energija ustvarjala nove priložnosti,« je po tekmi dejal trener Olimpije Luka Elsner. »Olimpija je imela pobudo, a smo tudi mi ustvarili štiri lepe priložnosti. Ne more pa taka situacija odločiti derbija. Tudi mi smo imeli že take roke, pa nam niso zapiskali. Izgubili smo, a smo igrali dobro,« je povedal trener Goričanov Miran Srebrnič.

