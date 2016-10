Olimpija slavila nad Domžalami

LJUBLJANA – Nogometaši Olimpije so v 15. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Domžale. Nekdanji trener Domžal Luka Elsner se je z nogometaši Olimpije prvič srečal s svojimi nekdanjimi varovanci. V dvoboju drugo- in tretjeuvrščene ekipe prvenstva, ki sta se v preteklem tednu prebili tudi v polfinale slovenskega pokala, so gledalci videli dinamično igro, veliko poskusov, tudi precej prekrškov, na koncu pa so več znanja pokazali nogometaši Olimpije, ki so z golom Andraža Kirma prišli do treh točk, s katerimi so spet, vsaj začasno, na prvem mestu prvenstvene lestvice.

Olimpija bo v 16. krogu 6. novembra gostovala v Kopru, Domžale pa bodo dan prej gostile Gorico.