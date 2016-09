Olimpija potrjuje vrh v Celju,  vijolice stavijo na Izraelca

To je teden za nogometne sladokusce. Tudi zavoljo 10. kroga Prve lige Telekom Slovenije, ki je na sporedu že danes. Vrhunec bo zagotovo obračun na Obali, pri Luki Koper gostuje 13-kratni državni prvak Maribor. Štajerci zasedajo drugo, Primorci pa četrto mesto. Mariborčani so v izjemnem naletu, saj so že na petih tekmah zapored, tudi pokalni proti Radomljam in evropski proti Gabali, zmagali. Koprčani imajo tudi izdatno prednost, saj so ta konec tedna prisilno počivali, ker so obračun z Novogoričani prestavili na 28. september. Čeprav so vijoličasti rezultatsko prepričljivi, pa igra ne kaže na to. Bolj se z nasprotniki muči le Manchester United, v zabitih odločilnih golih v sodnikovem podaljšku pa že prehitevajo tudi Juventus. »Najpomembneje za nadaljevanje zmagovalne serije je, da ne prejmemo zadetka. Prepričan sem, da imamo tako kakovost, da ga zabijemo, če ne dobimo gola,« pravi branilec NK Maribor Erik Janža. »Koprčani imajo dobre napadalce, dva krilna, tudi obramba je trdna. Gre za dobro ekipo. Ampak mi se nimamo česa bati. Smo v dobri formi, že več tekem zapored nismo izgubili. Smo optimisti in gremo po tri točke,« še dodaja Janža. »Po izpadu iz Evrope smo se pogovorili, da bomo dali vse od sebe. Doma ciljamo na obe lovoriki. Gremo tekmo po tekmo. Vsako hočemo dobiti,« še izvemo od Janže, ki ceni in spoštuje Koprčane in jih postavlja ob bok Olimpiji, ko beseda nanese na konkurenco Mariboru. V zadnjem času v dresu 13-kratnih državnih prvakov blesti tudi Marwan Kabha, ki se je specializiral za (odločilne) strele od daleč. »Ko Marwan ne ve, kaj storiti, ga zabije!« se na račun Izraelca šali trener Darko Milanič. »Tolikokrat smo že bili v tej vlogi, ko igramo niz zaporednih tekem, da smo vajeni tega ritma. Po dobri regeneraciji bomo v sredo na želeni ravni, in če bomo temeljito pripravljeni, lahko pričakujemo še eno našo dobro predstavo,« zatrjuje Kabha, trener Milanič je nekoliko bolj previden: »Verjetno bo gostovanje v Kopru res najtežja tekma v zadnjih dneh. A zato, ker so se tekme nabrale, Koper pa je počival.« V ekipi Maribora manjkata le Aleksander Rajčević in Dino Hotić, pripravljen je tudi Milivoje Novakovič. Koprčani ambicij ne skrivajo, čeprav polnijo novinarske stolpce zavoljo obiska kriminalistov. Proizvodnja na zelenici ni prizadeta, zasedba trenerja Milana Obradovića pa bi rada še popravila medsebojno statistiko v obračunih z Mariborčani. Danes se igra 38. medsebojna tekma, 14 jih je dobil Koper, eno manj Maribor, deset se jih je končalo z remijem.



Za primat v občini



»Moštvo, ki si želi ubranitve naslova državnega prvaka, mora obravnavati vsako tekmo posebej, saj se nam hitro lahko kaj zalomi. Z vrha je lažje obvladovati dogodke, zato bomo storili vse, kar je v naših močeh, da se tudi iz Celja vrnemo s polnim izkupičkom. Vemo, da so Celjani agresivna in neugodna ekipa, a naš cilj je povsem jasen: z novo zmago želimo ohraniti vodilni položaj na prvenstveni razpredelnici,« pa Dejan Kelhar napoveduje obračun vodilne Olimpije in Celja. »Mislim, da se približujemo mestom na razpredelnici, na katera tudi spadamo. Ta zmaga nam bo dala še dodatno prepotrebno samozavest. Zavedamo se svojih sposobnosti in vsaka zmaga nam da nekaj poleg, da lahko na igrišču prikažemo svojo kakovost,« se obračuna proti Ljubljančanom veseli Matej Podlogar. Lokalni derbi je na sporedu v Domžalah, kjer se bodo pomerile Radomlje in Domžale. Radomljani so edini v ligi brez zmage, po njej pa po zdrsu v Celju hrepenijo tudi Domžalčani. »Naboj bo zelo velik, saj želimo pred domačimi gledalci prikazati dobro igro in seveda ohraniti primat v občini,« je odločen Gaber Dobrovoljc. Današnji dan pa bo nekaj posebnega za Damjana Trifkovića. Nogometaš Rudarja bo v Krškem že dvestotič oblekel dres Velenja. V igri številk velja omeniti še, da bo Aluminij danes proti Goričanom lovil 10. prvoligaško zmago. Severni Primorci pa so ena od dveh ekip (tudi Luka Koper), ki v tej sezoni še ni remizirala.

Arčon in Omoregie na vrhu



Pari 10. kroga danes, v sredo, 21. septembra: Aluminij – Gorica (ob 16. uri), Krško – Rudar, Radomlje – Domžale, Celje – Olimpija (vse ob 18.15), Luka Koper – Maribor (ob 20.15). Vrstni red strelcev: Sandi Arčon (Gorica) in Sunny Omoregie (Maribor) po 5 golov, Lovre Čirjak (Celje), Dominik Glavina, John Mary (oba Rudar) in Miha Zajc (Olimpija) po 4...