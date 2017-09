Olimpija po preobratu v Krškem na vrhu

KRŠKO – Nogometaši iz Krškega so v osmem krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili z ljubljansko Olimpijo z 2 : 4 (2 : 1).

Ljubljančani so se v Posavje podali z veliko željo po zmagi in jo tudi dosegli, po njej pa so se zavihteli na vrh prvenstvene lestvice, saj so Mariborčani na domačem igrišču remizirali s Celjani. V privlačni predstavi so Ljubljančani ob polčasu zaostajali, v nadaljevanju pa vendarle izkoristili večji nabor kakovostnih igralcev in dosegli šesto zmago v tej sezoni.

Po grobi napaki Stefana Savića si je žogo izboril Miljan Škrbić in lepo zaposlil Klemena Šturma. Ta je z leve strani podal uporabno žogo prostemu Marinu Jurini, ki je iz lepega položaja zanesljivo zadel za 1 : 0. V 25. minuti so nogometaši iz slovenske prestolnice vendarle izpeljali učinkovito akcijo, ki jo je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora kronal Savić, sicer glavni krivec za uvodni gol Krčanov. Le tri minute kasneje so gostitelji uprizorili nasprotni napad iz učbenikov, po podaji Tončija Mujana pa je svoj deveti gol v tej sezoni dosegel Škrbić in postavil končni izid po prvi polovici tekme.

Biščan je v začetku drugega polčasa v ogenj poslal napadalca Andresa Vombergarja in zaukazal igro na zmago. Njegovi varovanci so imeli vseskozi pobudo, že v 53. minuti so po kombinirani akciji dosegli izenačujoči gol, potem ko je z roba kazenskega prostora pravi evrogol zabil Portugalec Ricardo Alves. Le tri minute kasneje so že bili v vodstvu, v kazenskem prostoru se je najbolje znašel Vombergar in dosegel svoj krstni gol v zeleno-belem dresu. Alves je na koncu povišal na končnih 4 : 2.

Nogometaši iz Krškega bodo v prihodnjem krogu v petek, 15. septembra, gostovali v Celju, Ljubljančani pa bodo dan kasneje gostili Domžalčane.