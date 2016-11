Olimpija po evrogolu Kronaveterja ostaja prva

LJUBLJANA, KRŠKO – Nogometaši Olimpije so v 16. krogu prve lige Telekom Slovenije na gostovanju premagali Koper z 2:1 (1:0) in ponovno prevzeli vodstvo na lestvici. Mariborčani so si v soboto po slavju v štajerskem derbiju s Celjem povzpeli na prvo mesto lestvice, vendar so bili na vrhu manj kot 24 ur, saj je Olimpija slavila v Kopru.

Po kombinaciji Mihe Zajca in Etiena Velikonje je slednji podal do Leona Benka, ki je neoviran nekaj metrov od gola žogo poslal v mrežo. Olimpija je tako že v peti minuti povedla. Domači navijači so se izenačenja veselili v 52. minuti po prekinitvi, ko je Matic Paljk najprej v kazenskem prostoru sprožil strel v prečko, odbito žogo pa je natančno z glavo v gol spravil Matej Pučko in premagal nemočnega Roka Vodiška.

Olimpija je v zadnji četrtini tekmi napadala za zmago, do drugega gola pa prišla po protinapadu v 88. minuti. Začel ga je rezervist Julius Wobay, ki je deset minut prej zadel okvir vrat, v zaključku pa je Rok Kronaveter dobro zadel žogo okrog 20 metrov pred črto gola in s pravim evrogolom zadel desni zgodnji kot vrat tekmecev ter odločil dvoboj.

Krško - Kalcer Radomlje 1 : 1

Nogometaši Krškega in Kalcerja Radomelj pa so se v tekmi razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Nogometaši Krškega so bili večino tekme na močno razmočenem igrišču Matije Gubca nevarnejši tekmec, a so v zadnji četrtini srečanja nekoliko popustili, kar so Radomljani izkoristili in prišli do točke, svoje pete v državnem prvenstvu. S tem razlika med zadnjimi tremi ekipami ostaja enaka, zadnjeuvrščeni Kalcer za predzadnjim Aluminijem zaostaja za deset točk in 13 za Krškim.