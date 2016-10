Olimpija na odmor in derbi s štirimi točkami naskoka

LJUBLJANA – S precej boljšo igro v drugem polčasu so Ljubljančani prišli do devete zmage v Prvi ligi Telekom Slovenije. Vse prej kot lahko je bilo zmajem na obračunu v mestu Matije Gubca, kjer so domačini padli moško in s stilom (1:2). Za nameček so domačini zabili dva gola (na domačo nesrečo tudi avtogol), Olimpija enega. V prvem polčasu Olimpija ni navdušila. Če bi štela posest žoge, so bili zmaji boljši. Za nameček so imeli srečo, ker je Klemen Šturm kar sam matiral svojega vratarja Marka Zalokarja. To pa je bil ob strelu Ricarda Alvesa sploh edini strel v okvir vrat Krškega v 1. polčasu. Vse skupaj premalo za zmaje, vodilno ekipo lige. Nekaj podjetnejši so bili domačini, poizkusila sta David Bučar in Ibrahim Arafat Mensah. V nadaljevanju so varovanci trenerja Luke Elsnerja začeli podjetneje, prvi pa so se veselili gostitelji. Mensah je v 68. minuti z mojstrskim strelom v daljši kot matiral Olimpijinega golmana Roka Vodiška, ki je dobil prvi gol po 518 minutah! V tem trenutku je trener Elsner ponorel ob igrišču (poletela sta bunda in nič hudega skuteli bidon) in svojim igralcem povedal, kar jim gre, nato pa v igro poslal Etiena Velikonjo. Novopočeni očka Etien je potreboval devet minut, da je zadel za 1:2 in velike tri točke zmajev na gostovanju na vzhodu Slovenije. »Čestitam Olimpiji za zasluženo. Gostje so bili boljši. Mi smo preslabo začeli tekmo. Takega avtogola si ne bi smeli dovoliti,« je bil kritičen trener Krškega Tomaž Petrovič. »Prezadovoljen sem, ker smo zmagali na tem težkem gostovanju. Ta zmaga in zmagoviti zadetek sta pomembna za karakter te ekipe,« je pohvalil svoje igralce Elsner.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.