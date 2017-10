Olimpija in Maribor s preobratom do uspeha

LJUBLJANA – Vodilna Olimpija se je tudi v kidričevski šumi spretno izognila vsem pastem, ki so jih pripravili nogometaši Aluminija. Gostitelji so zgodaj povedli z zadetkom 22-letnega Alena Kranjca, toda zmaji so vzpostavili ravnotežje na igrišču, Nathan Oduwa pa je poskrbel za hitro izenačenje. Ljubljančani so imeli pobudo v igri, nizali napadalne akcije in strele proti vratom, vendar pravega zaključka ni bilo. Še kako se pozna odsotnost 18-letnega Ganca Issaha Abassa, čigar zdravljenje poškodovane mišice gre h koncu in ga lahko privrženci zeleno-belih v moštvu pričakujejo morebiti že v naslednjem krogu.

Zato pa je gol za zmago po strelu z glavo zabil argentinski Slovenec Andres Vombergar. »To je bila žilava, čvrsta, borbena in ne preveč lepa tekma za oko, še posebno v drugem polčasu ne. Zadetek smo prejeli zelo zgodaj, po prvem strelu na naša vrata. Moji igralci so se dobro odzvali, izenačili in se vrnili v igro. Imelo smo celo obdobje dobre igre 15 do 20 minut. V drugem polčasu nismo mogli najti pravega ritma, Aluminij pa nas je zelo dobro onemogočal. Več kot treh točk si ne morem želeti od tako zahtevnega gostovanja. Fantje so ponovno opravili svoj posel,« je pragmatično ugotavljal trener zmajev Igor Bišćan, ki s svojimi varovanci v tem državnem prvenstvu še ne pozna poraza. Kapetan Olimpije Branko Ilić je s soigralci verjel v srečen razplet tekme.

»V gosteh še nismo prišli do visoke zmage, težje je. Težko se je vrniti po takšnem začetku in prejetem golu, a nam je to znova uspelo. Na srečo smo že do polčasa izenačili rezultat, na koncu pa zasluženo zmagali. Skozi vso tekmo smo bili veliko boljši, tako da so tri točke povsem zaslužene,« je dejal prekaljeni Ilić, medtem ko lahko Kidričani obžalujejo nov zasuk v svojo škodo, še drugo na domačem terenu po dvoboju z Mariborom. »Velike ekipe kaznujejo naše napake, ker izgubimo koncentracijo. Mi pa moramo iz malo priložnosti dosegati več zadetkov. To je realno stanje, še naprej moramo trdo delati,« je dejal trener Aluminija Slobodan Grubor.

Poučna generalka vijoličnih

Rezultatski in povrhu igralni zasuk smo spremljali tudi v obračunu Rudarja in Maribora. Udeleženca lige prvakov v prvem polčasu ni bilo moč prepoznati, knapi so dominirali na igrišču. Da bo mera polna, si je usodni izlet v polje ob nasprotnem napadu Rudarja privoščil vratar Maribora Jasmin Handanović, ki je zgrešil žogo in Johnu Maryju omogočil, da je zadel za vodstvo gostiteljev.

Domača četa trenerja Marijana Pušnika ni znala nadgraditi vodstva, v drugem polčasu pa je sledil popoln preobrat. Gledali smo enosmerni promet proti vratom Marka Pridigarja, Mariborčani so povsem zagospodarili na stadionu Ob jezeru. Najprej je domačo mrežo zatresel Jasmin Mešanović, v izteku tekme pa je vijoličnim tri točke zagotovil Damjan Bohar s podobno natančnim strelom. To je bila poučna generalka Maribora za jutrišnji obračun v Ljudskem vrtu z Liverpoolom v ligi prvakov.

»V drugem polčasu smo bili agresivnejši in mirnejši z žogo v nogah. Zasluženo smo zmagali. Ni pomembno, kdo doseže zadetek. Na prvem mestu so naše zmage,« je skromen Mešanović, domači trener Pušnik pa je med drugim razkril: »Klub ni v najboljšem finančnem položaju, fantje pa vseeno igrajo pošteno in borbeno. Čestital sem jim, saj nismo v stanju, da bi odvzeli točke Mariboru in Olimpiji, čeprav to poskušamo.« Redsi iz mesta The Beatles, jutrišnji tekmeci Maribora, so v angleškem prvenstvu doma remizirali z Manchester Unitedom (0:0), na lestvici zasedajo skromno 8. mesto, kjer imajo po vsega osmih krogih že devet točk zaostanka za vodilnim Manchester Cityjem. Po dveh remijih v LP pod Pohorjem morajo igrati na zmago.



Prva liga Telekom Slovenije 1. Olimpija 12 9 3 0 25:6 30

2. Maribor 12 8 4 0 21:8 28

3. Rudar 12 6 1 5 14:13 19

4. Gorica 12 6 1 5 14:14 19

5. Domžale 12 4 4 4 26:14 16

6. Krško 12 4 3 5 20:22 15

7. Celje 12 2 6 4 12:16 12

8. Aluminij 12 2 4 6 14:20 10

9. Triglav 12 1 5 6 11:22 8

10. Ankaran 12 1 3 8 11:33 6



Škrbić že pri devetih golih Izidi 12. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Rudar - Maribor 1:2 (1500 gledalcev; John Mary 34.; Jasmin Mešanović 52., Damjan Bohar 82; rdeči karton pri Rudarju za Josipa Tomaševića v 88. minuti), Triglav - Krško 3:1 (300 gledalcev; Matej Poplatnik 19., 55.-11m, Leo Ejup 19.-avtogol; Miljan Škrbić 10.-11m), Gorica - Celje 2:1 (400 gledalcev; Rifet Kapić 21., Kyrian Nwabueze 66.; Elvedin Džinić 76.), Domžale- Ankaran 6:0 (400 gledalcev; Nermin Hodžić 24., 90., Tilen Klemenčič 38., Senijad Ibričić 43., 90., Petar Franjić 58.), Aluminij - Olimpija 1:2 (1000 gledalcev; Alen Kranjc 5.; Nathan Oduwa 12., Andres Vombergar 76.). Vrstni red strelcev: Miljan Škrbić (Krško) 9 golov, Matej Poplatnik (Trgilav) 7. Pari 13. kroga: Olimpija - Triglav (v petek, 20. oktobra), Celje - Aluminij, Gorica - Domžale, Maribor - Ankaran (vse v soboto, 21. oktobra), Krško - Rudar (v nedeljo, 22. oktobra).



Gatarićev dvojni zlom roke Tekmo v Novi Gorici si bo po nesreči zapomnil igralec Celja Nikola Gatarić. V drugem polčasu je takoj po vstopu v igro po prvem dotiku z žogo utrpel dvojni zlom desne roke. »Ne spominjam se točno vseh podrobnosti, a vem, da sem izbijal žogo. Prav tako se spominjam, da je nekaj zelo počilo. Ko sem videl, kakšna je roka, se mi je stemnilo. Potreboval sem nekaj časa, da sem prišel do zraka, saj me je strašansko bolelo,« je dejal Gatarić. Celjani so zamujali na tekmo zaradi gneče na cesti, zato so začeli s polurno zamudo.