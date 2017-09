Olimpija in Maribor razred zase

LJUBLJANA – Nogometni prvoligaši imajo za sabo prvo četrtino državnega prvenstva, že po devetih krogih pa imata vodilna Olimpija in Maribor izdatno prednost pred tekmeci. Prvouvrščena Olimpija (23 točk) ima dve točki več od Maribora in kar deset točk naskoka pred Gorico in Rudarjem. To kaže, da bomo v nadaljevanju sezone spremljali dvoboj za naslov prvaka, saj predvidena kandidata v boju za vrh (Domžale in Gorica) nista na ravni iz prejšnje sezone vsaj po zbiranju točk.

Po skromnosti izstopata Triglav in Ankaran Hrvatini

Zaradi tega prvenstvo ne bo izgubilo zanimivosti, saj se bodo vijolični in zmaji krčevito borili za lovoriko, ob tem pa bosta svoj čar imela tudi napad na tretje in četrto mesto ter uvrstitev v evropsko tekmovanje. Žal po skromnosti za zdaj izstopata novinca Triglav in Ankaran Hrvatini. Tako imamo tri stopnje kakovosti v Prvi ligi Telekom Slovenije, kar po svoje ni problematično, toda razlika med njimi je odločno prevelika. Prav ta konec tedna nas čaka derbi z dna lestvice; kjer bodo razočarani Gorenjci poskušali dokazati, da imajo kakovost za večji zbir točk, brezdomci iz Ankarana, ki še vedno igrajo domače tekme v Dravogradu, pa gojijo povsem enake želje.

Jasno, Primorcem je precej težje, saj so bili prisiljeni na hitro preskočiti ogromno kakovostno stopnico, na voljo pa nimajo lastnega doma ter prepotrebne organizacijske in logistične podpore. V bistvu se še dobro znajdejo v nadvse nezavidljivem položaju, zato velja upati, da bodo resnično zdržali vso sezono.

Domžale so tako kot Maribor blestele na evropski sceni, a v nasprotju s prvaki iz Ljudskega vrta niso prestopile praga nogometnega raja, kar bi za rumene na vsak način pomenila uvrstitev v ligo Evropa. Domžalčani imajo manko točk, a tudi precejšnjo zalogo zamer do sodnikov. V teh dneh glasno opozarjajo na sodniške napake, zaradi katerih da so potegnili kratko tako v obračunu z Mariborom kot v zadnjem z Olimpijo.

Glede na izkušnje iz preteklosti jim to kaj prida ne bo pomagalo, so pa vsaj pogumno dvignili glas in sporočili, da ne nameravajo biti že vnaprej določeni za »simpatičnega tretjega«. Njihove tekmovalne ambicije so znatno večje, za kar imajo dobro podlago v kakovostnem delu z mladimi selekcijami, uveljavljanjem in donosno prodajo domačih fantov ter nedavnih odličnih igrah na evropski sceni.