Olimpija in Maribor potrebujeta boljši napad

LJUBLJANA – Na velikem nogometnem derbiju med Olimpijo in Mariborom v 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije so manjkali zgolj zadetki. Taktično disciplino obeh ekip, borbeno igro, visok ritem in nekaj obetavnih akcij. Vse to smo videli v čudovitem ozračju pred 13.500 gledalci, žal pa napadalci niso bili dovolj razpoloženi, hkrati pa v nobenem taboru niso hoteli tvegati. Mariborčani so kljub torkovim naporom, ko so se uvrstili v skupinski del lige prvakov, strnili svoje vrste in se odlično pripravili na zahtevnega tekmeca. »Zelo sem zadovoljen s tem, kako so fantje po torkovem uspehu reagirali. Pričakovali ste, da bomo padli, ampak ni bilo tako. Bili so odlični fizično in psihično, zato si zaslužijo pohvale. Mislim, da smo mi izgubili dve točki, saj smo imeli lepše priložnosti,« je prepričan trener vijoličnih Darko Milanič, ki je lahko res obžaloval zapravljeno priložnost Martina Kramariča na začetku drugega polčasa. Tako zrele priložnosti za zadetek Olimpija ni imela, je pa bila aktivnejša v napadu. »Klasični derbi, trd, nekaj priložnosti na obeh straneh. Eni in drugi nismo mogli imeti popolnega nadzora, če bi to imeli, bi verjetno lahko sladila kakšna lepša priložnost, mogoče tudi zadetek. Tako pa smo na koncu oboji zasluženo osvojili po točko,« je svoj debi na slovenskem derbiju ocenil hrvaški strokovnjak Igor Bišćan kot poveljnik zmajev. Olimpijine privržence sicer ni presenetila vest, da je klub zapustil nigerijski napadalec Blessing Eleke, ki se po prihodu iz Gorice za rekordno odškodnino 800.000 evrov ni znašel v zeleno-belem dresu. Njegov novi delodajalec, izraelski prvoligaš Ašdod, naj bi Olimpiji plačal milijon evrov odškodnine, kar meji na znanstveno fantastiko glede na učinek 21-letnega napadalca. Zanimivo bo videti, kaj se bo še spremenilo v zmajevem gnezdu do konca prestopnega roka v četrtek. Vprašanje je tudi, ali bo Maribor okrepil svoje vrste za tekmovanje v ligi prvakov.

Krško je presenetilo evropski hit iz Domžal, ki je v Posavju igral z najmočnejšo mogočo zasedbo. Rumeni so pač plačali davek na zahtevne obračune v kvalifikacijah za ligo Evropa. Ta poraz v nuklearnem mestu ni nič usodnega, če jih bo trener Simon Rožman v reprezentančnem odmoru spet vrnil v zmagoviti ritem na visokih obratih. »Vedeli smo, da prehod v slovensko ligo ne bo preprost, to sem poudarjal že po koncu tekme v Marseillu. Igralci so utrujeni, saj je bila to zanje že petnajsta tekma v dveh mesecih. Reprezentančni premor prihaja ob pravem času,« je dejal Rožman. Zaradi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 (Slovenija bo igrala s Slovaško v gosteh in Litvo doma) se bo prvenstvo nadaljevalo 8. septembra.



Škrbić že pri osmih golih Izidi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije - Celje: Ankaran Hrvatini 4:1 (350 gledalcev; Luka Žinko 16.-11m, Filip Dangubić 20., Janez Pišek 83., Rudi Požeg Vancaš 86.; Bradley Meledje 21.), Gorica: Rudar 1:0 (500 gledalcev; Andrija Filipović), Aluminij: Triglav 2:0 (300 gledalcev; Vedran Mesec 76., Damir Bartulović 90; rdeči karton za Vlada Šmita iz Triglava v 89.), Krško: Domžale 4:2 (600 gledalcev; Miljan Škrbić 43., Tonči Mujan 68., Marin Jurina 70., Luka Gajić 88.; Matija Širok 54., Rubin Hebaj 58; rdeči karton za Miho Blažiča iz Domžal v 63.), Olimpija: Maribor 0:0 (13.500 gledalcev). Vrstni red strelcev: Miljan Škrbić (Krško) 8 golov, Issah Abass (Olimpija) 5, Petar Franjić (Domžale) 4.