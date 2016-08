Olimpija je zdrsnila z vrha lestvice, trener Vanoli se izgovarja na srečo

LJUBLJANA – Nogometaši Olimpije so v 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije prepustili vodilni položaj na lestvici tekmecem iz Nove Gorice. Zmaji so na svojem stadionu v Stožicah doživeli še drugi poraz v tej sezoni. Na domačem dvorišču so izgubili že proti velenjskemu Rudarju, v derbiju z Mariborom v gosteh pa so iztržili točko. Zdaj za vodilnimi Goričani zaostajajo dve točki, ta statistični podatek pa ne bi smel vzbujati preveč skrbi, saj so šele v prvi četrtini državnega prvenstva. Toda zahtevnejši in bolj kritični navijači Olimpije spet dvigajo glas, češ da je treba zamenjati trenerja Rodolfa Vanolija, saj igra zeleno-belih ni všečna, ni dovolj napadalna, ekipa pa prikazuje prevelika nihanja v svojih predstavah. Po briljantni zmagi v prejšnjem krogu v Domžalah tokrat zmajev ni bilo mogoče prepoznati. Resda so si ustvarili nekaj zrelih priložnosti za zadetek – Miha Zajc je stresel vratnico v prvem polčasu, rezervist Blessing Eleke pa je v končnici tekme dvakrat potrdil, da je strelsko formo pozabil kdo vekje –, toda gledano v celoti Olimpijina igra ne vliva pretiranega upanja na boljši jutri.



Vanoli medtem ostaja zvest svojim načelom. »Čestitke Kopru za zmago. Mojim igralcem nimam kaj očitati, dali so vse od sebe, tudi igra je bila na zadovoljivi ravni, le sreča tokrat ni bila na naši strani. Prav neverjetno je, koliko priložnosti smo si ustvarili, vendar nismo mogli zadeti. To je nogomet, gremo naprej,« je dejal Italijan, ki ne odstopa od sistema postavitve 3-5-2, čeprav ga njegovi varovanci niti po skoraj treh mesecih skupnega dela še niso povsem sprejeli. O skromni formi nekaterih igralcev pravi: »Nikoli ne govorim o posameznikih. Moramo se zavedati, da nekateri ključni igralci za našo igro niso opravili celotnih priprav in da so temu primerno tudi pripravljeni. Toda prihaja slabih 14 dni premora, ki ga bomo izkoristili za dvig intenzivnosti dela. Prepričan sem, da bodo Kronaveter, Velikonja in drugi naslednjo preizkušnjo z Gorico dočakali v boljši formi. Če me konkretno sprašujete o domnevni strelski krizi Etiena Velikonje, je ravno on eden tistih, v katerega imam brezmejno zaupanje, saj je v preteklosti dosegel veliko pomembnih zadetkov. Verjamem, da jih bo v dresu Olimpije dosegel še več.«



Proti Koprčanom je škripalo tudi v zvezni vrsti, kjer igrajo največji Olimpijini asi. »Brez kakršnega koli dvoma ima Olimpija daleč najboljšo zvezno vrsto v Sloveniji. Ne nazadnje je omenjena zvezna vrsta s Kronavetrom, Zajcem, Klinarjem in Matićem v prejšnji sezoni osvojila naslov državnega prvaka. Tokrat je sicer namesto Matića igral Miškić, toda to ne spremeni dejstva, da smo si tudi tokrat pripravili ogromno zrelih priložnosti, a jih na žalost nismo spremenili v zadetke. Pride tudi takšna tekma, podobno se nam je zgodilo pred dvema tednoma, ko smo na srečanju z Rudarjem sprožili kar 17 udarcev proti nasprotnikovim vratom, a se ni izšlo po naših željah. Želim poudariti, da sem z igro zvezne vrste zadovoljen, jasno pa je, da imamo še ogromno rezerv v vseh segmentih nogometne igre. V naslednjih dneh bomo več časa posvetili izboljšanju realizacije,« je napovedal 53-letni Vanoli, ki ga torej po premoru čaka derbi z vodilnimi Goričani. Ker se izteka avgustovski prestopni rok, je aktualno vprašanje o kakšni dodatni novi okrepitvi. »Glede prestopnega roka sem že nekajkrat poudaril, da ne vidim pretirane potrebe po novih nakupih. Če bo vodstvo kluba ocenilo, da potrebujemo še kateri nov obraz v slačilnici, ga bomo z veseljem sprejeli medse. V nasprotnem primeru bomo nove zmage lovili z obstoječim igralskim kadrom, ki mu od svojega prvega dne na klopi Olimpije brezmejno zaupam. Iz takšnih ali drugačnih težav se lahko izkopljemo le s trdim in predanim delom,« meni Vanoli.



Medtem na severnem Primorskem uživajo ob pogledu na lestvico. Gorica je prepričljivo opravila z Domžalami, dva gola je zabil prvi strelec lige Sandi Arčon. »Začetek sezone je res odličen. Toliko točk, kot jih imamo, zagotovo nismo pričakovali. Res je, da gremo v vsako tekmo na zmago. Zasluženo smo tako visoko. Ne zmagujemo po sreči, ampak zaradi naše kakovosti. Izkoriščamo protinapade, dobro stojimo v obrambi. Smo čvrsta ekipa. Za zdaj je vse odlično,« pravi 25-letni ofenzivni vezist, ki je ujel odlično strelsko formo.

Knapi zlahka čez Aluminij Izidi tekem 7. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Kalcer Radomlje : Krško 2:2 (300 gledalcev; Dušan Stoiljković 23., Igor Barukčić 88. – 11m; Martin Kramarič 26. – 11m, Rok Baskera 71.), Gorica : Domžale 3:1 (730 gledalcev; Sandi Arčon 6., 74., Rifet Kapić 82.; Elvis Bratanović 61.), Olimpija : Luka Koper 0:1 (2300 gledalcev; Ruben Belima Rodriguez 64.), Aluminij : Rudar 0:3 (1000 gledalcev; John Mary 37., 47., Mitja Lotrič 52.), Celje – Maribor (večerna tekma). Lestvica strelcev: Sandi Arčon (Gorica) 5 golov), Junior Wilson (Domžale), Miha Zajc (Olimpija), Martin Kramarič (Krško), Lovre Čirjak (Celje) in Josip Zeba (Aluminij) po 3. Pari 8. kroga: Luka Koper – Krško, Maribor – Radomlje, Rudar – Celje, Domžale – Aluminij, Olimpija – Gorica (vse 10. septembra).