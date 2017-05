Olimpija je s točko odprla vrata Evrope

V torek sta bili odigrani uvodni tekmi 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije v nogometu. Ljubljanska Olimpija je gostovala na Obali, s Koprom se je razšla z rezultatom 1:1 (1300 gledalcev; Nermin Hodžić 79.; Kingsley Boateng 53.). Koprski ligaš je z neodločenim izidom podaljšal niz neporaženosti na osem tekem, prestolnični klub pa si je na drugi strani zagotovil mesto v evropskih tekmovanjih, igral bo v kvalifikacijah za evropsko ligo. »Morda bom prvič v tem prvenstvu dejal, da sem zelo zadovoljen. Igrali smo proti nasprotniku, ki je kakovosten, toda menim, da smo bili boljše moštvo. Posebno pri posesti žoge, a smo storili nekaj drobnih napak, vendar to pač v silni želji in volji, da bi zmagali. Vse do zadnjih sekund smo si želeli zmagati. Za prikazano igro in bojevitost svojim igralcem čestitam iz srca, tudi za energijo, ki so jo prikazali. Hvala navijačem, ki so prišli in nas bodrili, upam, da so odšli domov zadovoljni, čeprav nismo zmagali,« je ocenil trener Kopra Igor Pamić. »Lahko bi zmagali, lahko pa tudi izgubili. Koper je neugoden nasprotnik, ima svojo igro. Naš problem, čeprav ne morem verjeti, da je to sploh možno, je, da se na vsaki tekmi poškodujeta dva igralca. Sem pa v tem trenutku zadovoljen tudi s točko,« je povedal Olimpijin trener Safet Hadžić. Ljubljanski napadalec Kingsley Boateng se je še drugo tekmo zapored med strelce vpisal kmalu po vstopu na igrišče. Proti Domžalam je potreboval 57 sekund, proti Kopru pa dobrih deset minut. »Iz dneva v dan se počutim bolje in vesel sem, da sem spet zadel. Po doseženem golu smo se preveč sprostili. Morali bi igrati naprej brez strahu. Prišel je trenutek nezbranosti, po katerem smo prejeli zadetek in osvojili zgolj točko,« je opisal Boateng, rojen v Gani, ima pa tudi italijansko državljanstvo. Olimpija bi se na koncu vseeno lahko veselila zmage, najlepšo priložnost za tri točke je v sodnikovem dodatku tekme zapravil prav omenjeni temnopolti napadalec.



Drugoligaška raven



Tokratni krog ligaških bojev sta odprla Krško in Kalcer Radomlje. Na stadionu Matije Gubca so slavili zmago gostitelji, ki so zadnjeuvrščeno moštvo prvenstvene razpredelnice, tudi Krčani še iščejo obstoj med elito, ugnali z 2:0 (900 gledalcev; Filip Dangubić 31., Tonči Mujan 63.). »Zavedali smo se, da je to zelo pomembna tekma za nas. Fantje od začetka niso bili pravi, po mojem mnenju tekma sploh ni bila na prvoligaški ravni. A vemo, zakaj, Radomlje so že v drugi ligi, za nas pa je bil obračun zelo pomemben in očitno je bil pritisk močnejši od ekipe. A vseeno čestitam fantom, zasluženo smo zmagali. Vse moči moramo usmeriti v tekmo s Koprom in doma poskušati ostati neporaženi,« je bil iskren pomočnik trenerja Krškega Radovan Karanović. Njegov kolega na klopi Kalcer Radomelj Adnan Zildžović pa je menil: »Zagotovo nisem zadovoljen, predvsem seveda z rezultatom. Menim, da smo tokrat pokazali precej več, kot kaže izid. Menim tudi, da smo bili vso tekmo boljši nasprotnik, a Krško ima kakovost Dangubića, izid so povišali iz lepega nasprotnega napada. Zadnjih dvajset minut tekme smo poskušali tudi s štirimi napadalci, a dejansko se tokrat ni izšlo. Dejali smo si, da bomo v zadnjih štirih krogih priložnost dali igralcem, na katere računamo v drugoligaškem tekmovanju, že uigravamo moštvo, za naslednjo sezono je vzpodbudno, kaj sem videl na igrišču. Morebiti še dve okrepitvi in Radomlje se bodo v naslednji sezoni ekspresno vrnile v prvo ligo.«