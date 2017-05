Olimpija brez zmage do Evrope, Krško na mestih za obstanek

Koprčani so niz neporaženosti podaljšali na osem tekem, na drugi strani pa so Ljubljančani s točko ohranili drugo mesto v prvenstvu ter si zagotovili mesto na evropskih tekmovanjih. Foto: Mavric Pivk/Delo

KOPER, KRŠKO – Nogometaši Kopra in ljubljanske Olimpije so se v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1 : 1 (0 : 0). Koprčani so niz neporaženosti podaljšali na osem tekem, na drugi strani pa so Ljubljančani s točko ohranili drugo mesto v prvenstvu ter si zagotovili mesto na evropskih tekmovanjih.

V 53. minuti se je hitri Kingsley Boateng sprehodil mimo Eda Kevina Kokorovića in Tonija Datkovića pred vrata Marijana Antolovića in rutinirano zadel za 0 : 1. V 79. minuti so imeli domači na voljo kot, po izbiti žogi pa jo je s 15 metrov natančno v gostujočo mrežo za 1 : 1 poslal Nermin Hodžić.

Na rešilno osmo mesto vsaj do srede

Medtem so nogometaši Krškega premagali Kalcer Radomlje z 2 : 0 (1 : 0). Krčani so se s pričakovano zmago proti odpisanim Radomljam vsaj do srede prebili na rešilno osmo mesto prvenstvene lestvice. Na deveto so izrinili Aluminij, ki ga jutri čaka tekma v Velenju proti sedmouvrščenemu Rudarju, ki ima toliko točk (38) kot Krško po današnjem zmagoslavju.

Čeprav so se Radomljani kar dobro merili s favoriziranimi Krčani, so ti zasluženo dobili prvi polčas, saj so bili v svojih akcijah konkretnejši, imeli nekaj priložnosti, v 31. minuti pa so dosegli edini zadetek v prvem delu igre, ko je po podaji Nikole Gatarića z natančnim strelom zadel Filip Dangubić. Zanj je bil to že 13. zadetek v sezoni.

V uvodu drugega dela so bili nekoliko konkretnejši Radomljani, toda v 63. minuti so vodstvo podvojili gostitelji, ko je po protinapadu po podaji Roberta Pušaverja tretjič v sezoni zadel Tonči Mujan.

Krčani bodo v 35., predzadnjem krogu v nedeljo gostili Koper, Radomljani Maribor, Olimpija pa gostuje v Novi Gorici.