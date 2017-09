Odličen start Maribora, zmanjkala je le zmaga

MARIBOR – Tudi po dveh prespanih nočeh lahko moštvo in navijači Maribora obžalujejo, da v 1. krogu nogometne lige prvakov niso premagali moskovskega Spartaka. Remi 1:1 je sicer lep in vsega spoštovanja vreden rezultat, toda vijolični so bili pred 12.450 gledalci v Ljudskem vrtu izrazito boljša ekipa, napadali so v valovih, si priigrali številne zrele priložnosti za zadetek, edino pa je s prefinjenim strelom izkoristil Damjan Bohar za izenačenje v 85. minuti. Ruski prvak je povedel srečno in spretno v 59. minuti, ko gostitelji niso znali izbiti žoge z roba kazenskega prostora, po strelu Fernanda z razdalje pa je odbito žogo v mrežo pospravil neovirani Aleksandr Samedov. Sledil je popolni juriš slovenskih šampionov na krilih izvrstnih navijačev, Bohar je stresel tudi vratnico, točko pa je Rusom v veliki meri zagotovil vratar Artem Rebrov.

500.000 so zaslužili vijolični nogometaši za osvojeno točko.

»Za nami je super tekma, sem zelo zadovoljen, vsak je lahko užival v predstavi Maribora. Dobro smo zdržali, ko je imel pobudo nasprotnik, igrali smo zrelo, vedeli, kaj hočemo, imeli kar nekaj priložnosti, ocena je zelo pozitivna, seveda pa nam je malce žal, da nismo zmagali. Vsakomur smo pokazali, da naše besede pred tekmo niso bile prazne. Naredili bomo vse, da bi bili tudi spomladi v Evropi. Pokazali smo kakovost in tudi na preostalih petih tekmah bo treba biti na podobni ravni,« je vse dogajanje krasno povzel strateg Maribora Darko Milanič, ki prvič nastopa v LP v vlogi trenerja, kot igralec jo je doživel s Sturmom iz Gradca. Tokrat je pod njegovo komando na igrišču blestel 25-letni Prekmurec, ki mu je ob zadetku podal 19-letni debitant v LP Martin Kramarič, ki je vstopil s klopi v drugem polčasu.

»Damjan Bohar je specialist za evropske tekme, ker je hiter. Zelo dobro izrablja medprostor in sodeluje z napadalci. Igral je zelo dobro. Po tekmi proti Celju je bil zelo dober, spodbudil sem ga h konkretnosti in bil je konkreten,« je junaka tekme pohvalil Milanič, Bohar pa je ostal z nogami trdno na tleh: »V slačilnici je bila najprej pet minut tišina. Moramo biti zadovoljni, kajti bili smo dosti boljši, ampak Spartak je Spartak, prvak Rusije, vrhunska ekipa. Imeli smo 28 strelov proti vratom, tako da na koncu ostaja grenak priokus. Ampak vseeno moramo biti zadovoljni s to točko.« Ne samo imenitno razpoloženi Bohar, vrhunsko tekmo je odigralo celotno moštvo. To vliva upanje za uspešno nadaljevanje potovanja na elitni ravni. Drugi izidi torkovega sporeda v LP – Šahtar Donjeck: Napoli 2:1, Feyenoord: Manchester City 0:4, Leipzig: Monaco 1:1 (Kevin Kampl je igral od 63. minute za Leipzig), Porto: Bešiktaš 1:3, Tottenham: Borussia Dortmund 3:1, Real Madrid: Apoel Nikozija 3:0.



Na vrst je Sevilla V drugi tekmi v skupini E sta Liverpool in Sevilla na Anfield Roadu prav tako remizirala (2:2). Za gostitelje sta zadela Roberto Firmino (21.) in Mohamed Salah (37), za špansko moštvo pa Wissam Ben Yedder (5.) in Joaquin Correa (72.). Tako imajo vse ekipe po eno točko, 26. septembra sta na vrsti dvoboja Sevilla - Maribor in Spartak - Liverpool.