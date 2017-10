Oblakov Atletico upa na darilo iz Londona

LJUBLJANA – Ob nogometaših Maribora slovenske barve v ligi prvakov zastopata le še Kevin Kampl (Leipzig) in Jan Oblak (Atletico Madrid). Kampl se je v 3. krogu LP predstavil včeraj, Oblaka pa danes čaka gostovanje v Azerbajdžanu, kjer bo s soigralci proti Qarabagu lovil prvo zmago v letošnjem skupinskem delu elitnega tekmovanja. V prvem krogu je Atletico gostoval v večnem mestu pri Romi in iztržil remi 0:0.

V drugem krogu je Oblakove rdeče-bele na njihovem novem stadionu Metropolitano porazil Chelsea. Sicer so povedli z zadetkom francoskega reprezentanta Antoina Griezmanna iz enajstih metrov, a je v nadaljevanju tekme izenačil Španec Alvaro Morata, žimničarje pa je v črno zavil rezervist Chelseaja, Belgijec Michy Batshuayi, ki je v 82. minuti zamenjal Edena Hazarda, v sodnikovem podaljšku (93.) pa je premagal Škofjeločana za zmago Londončanov z 2:1. Madridčane ta poraz boli dvojno: izgubili so otvoritveno evropsko tekmo v svojem novem domu in si pošteno otežili posel pri uvrstitvi v osmino finala lige prvakov. Po dveh krogih ima namreč Chelsea šest točk, Roma štiri, sami pa so zgolj pri eni, medtem ko je Qarabag avtsajder v skupini C.

Argentinski strateg Atletica Diego Simeone je dobil pošteno lekcijo od italijanskega kolega na klopi Chelseaja Antonia Conteja. Pred današnjim gostovanjem na azijskih tleh je Atletico kajpada izrazit favorit, igralci imajo dober občutek po derbiju z Barcelono v španskem prvenstvu, ko je bil na Metropolitanu po spektakularni igri in pravi drami izid 1:1. Štiriindvajsetletni Oblak, ki je med 30 nominiranci za nagrado zlata žoga revije France Football, je spet blestel med vratnicama, obranil je cel niz nevarnih strelov Lionela Messija in druščine, enkrat mu je pomagal tudi okvir vrat. Pri izenačujočem golu Luisa Suareza iz bližine je bil nemočen ob nezbranosti tovarišev iz osrednje obrambe. V Azerbajdžanu bo imel zagotovo precej manj dela, ob načrtovani zmagi brez posebnih težav pa bodo pri Atleticu stiskali pesti, da bi se Chelsea in Roma na Stamford Bridgeu razšla z vsaj neodločenim izidom, če že Londončani ne bodo mogli zmagati.