Oblakov Atletico boljši od Rostova, Barceloni derbi s Cityjem

LJUBLJANA – Atletico Madrid slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka je tudi v tretji tekmi skupine D lige prvakov zmagal, tokrat je bil z 1 : 0 boljši do Rostova, za katerega igra Miha Mevlja. Oba sta odigrala vseh 90 minut. Basel Andraža Šporarja je izgubil proti PSG s 3 : 0.

Najzanimivejše je bilo v skupini C v Barceloni, kamor se je z Manchester Cityjem vrnil nekdanji trener Barcelone Pep Guardiola. Katalonci so hitro zadeli, v 17. minuti je bil uspešen prvi zvezdnik Lionel Messi, ki je izkoristil slabo posredovanje gostujoče obrambe. Messi je drugič zadel v 61. minuti, tretjič pa v 69. po napaki angleške obrambe. Neymar je imel v 87. minuti priložnost za 4 : 0, vendar mu je Willy Caballero ubranil 11-metrovko. Toda Brazilec je dve minuti kasneje vendarle zadel iz odlične samostojne akcije. Že v prvem polčasu sta Barcelonino obrambo zaradi poškodbe zapustila Gerard Pique in Jordi Alba, v drugem polčasu Cityjevo prav tako poškodovani Pablo Zabaleto, od 53. minute pa so Angleži igrali še brez Brava, ki je dobil rdeči karton, tekmo pa je predčasno končal tudi Jeremy Mathieu, ki je rdeči karton dobil v 73. minuti.

Borussia iz Mönchengladbacha je v drugi tekmi skupine C premagala Celtic z 2 : 0.

Na tekmi med Rostovom in Atleticom je Mevlja dobil rumeni karton, kakor Oblak pa je odigral vseh 90 minut. Na drugi tekmi skupine D je münchenski Bayern s 4 : 1 odpravil PSV Eindhoven. Basel Andraža Šporarja, ki je tekmo začel na klopi, v igro pa vstopil v 61. minuti, je gladko izgubil proti PSG. Na drugi tekmi skupine A je Arsenal odpravil Ludogorec s 6 : 0, že v prvem polčasu sta stvari na svoje mesto postavila Alexis Sanchez in Theo Walcott, v drugem pa so Londončani zadeli še štirikrat, trikrat Mesut Özil.

V skupini B je Benfica z 2 : 0 premagala kijevski Dinamo, Bešiktaš pa v Italiji Napoli s 3 : 2.