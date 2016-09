Oblak zasenčil tudi PSV, Bayern pretresel Mevljo

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je spet zablestel na odprtju nove sezone skupinskega dela nogometne lige prvakov. Njegov Atletico Madrid je gostoval na Nizozemskem pri PSV iz Eindhovna, evropski podprvak iz glavnega mesta Španije pa je še enkrat potrdil, zakaj je v zadnji sezoni LP klonil šele v finalu proti Real Madridu. Levji delež k uspehu rdeče-belih je kot rečeno prispeval 23-letni Škofjeločan, ki je med drugim pri vodstvu svojega moštva (Saul Niguez je zadel v 43. minuti) ubranil kazenski strel domačemu asu Andresu Guardadu v sodnikovem podaljšku prvega polčasa. V tekmi izenačenih tekmecev sta do posebnega izraza prišli agresivnost in taktična disciplina v vrstah Atletica. Gostitelji so sicer pritiskali proti vratom Oblaka, a slovenskega čuvaja mreže niso več resneje ogrozili.



Mladi reprezentant Slovenije Andraž Šporar se po poškodbi še ni prebil v moštvo švicarskega prvaka Basla, zato je Ljubljančan svoje kolege bodril s tribun stadiona St. Jakob Park. Ta je v 1. krogu gostil bolgarskega šampiona Ludogorec iz Razgrada, varovanci Ursa Fischerja so bili sicer podjetnejši, a so iztržili le neodločen izid 1:1 (strelca Jonathan Cafu za goste v 45. minuti in Renato Steffen v 80. za domače). To je bil prvi spodrsljaj Basla v tej sezoni, saj je do torka dobil vseh osem tekem v švicarskem prvenstvu in pokalnem tekmovanju.

Pet Slovencev v evropski ligi Danes bodo odprli še sezono skupinskega dela v evropski ligi. Nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović bo v dresu Interja v Milanu gostil izraelsko ekipo Hapoel Beer-Sheva, Robert Berić bo s SaintEtiennom gostoval v Nemčiji pri Mainzu, Nejc Skubic bo s turškim Konyasporom doma igral proti ukrajinskemu Šahtarju iz Donjecka, Josip Iličić bo s Fiorentino gostoval v Grčiji pri moštvu PAOK iz Soluna, medtem ko Bojana Jokića sploh ni na seznamu španskega prvoligaša Villareala, ko gre za tekme evropske lige. Rumena podmornica bo drevi gostila Zürich, kjer igra bivši slovenski reprezentant Dengis Čavuševič.

Novi štoper ruskega Rostova Miha Mevlja je v Münchnu na lastni koži občutil moč Bayerna, ki ga v tej sezoni vodi italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti. Bavarci so ruskim tekmecem podarili kar petardo, zadeli so Joshua Kimmich (dvakrat), Robert Lewandowski, Thomas Müller in Juan Bernat. Zanimivo, da je Ancelotti na klop posedel francoskega zvezdnika Francka Riberyja in ga poslal v igro šele v 64. minuti, ko je zamenjal Douglasa Costo. Na Allianz Areni so gledali igro mačke z mišjo, kar 73 odstotkov igralnega časa so imeli žogo v svoji posesti igralci Bayerna.



Še izdatnejšo golijado pa so videli na stadionu Camp Nou v Barceloni, kjer je katalonski velikan kar s 7:0 zmlel škotski Celtic iz Glasgowa. Gostje z Otoka so delovali kot skupina igralcev iz nižjeligaša, ko jim je prave smešnice priredila domača nogometna konjenica z Lionelom Messijem, Neymarjem in Luisom Suarezom na čelu. Messi je zabil trikrat, Suarez dvakrat, strelca sta bila še Neymar in Andres Iniesta. To pač ni bil večer škotskega prvaka, v 24. minuti je strel z bele točke zapravil Moussa Dembele, potem ko se je izkazal vratar Barçe Marc-Andre ter Stegen. Za Katalonce je to vsaj majhen obliž na rano po prvenstvenem porazu proti Alavesu, trio MNS je očitno v dobri formi, v tej sezoni je prvič zaigral skupaj. »Končno smo dobili priložnost, da skupaj stopimo na igrišče. Pomagali smo moštvu, da osvoji tri točke. Veliko zadetkov smo že dosegli, toda najpomembneje je, da ti goli prinašajo lovorike,« je dejal Urugvajec Suarez. Fantastična trojica igra skupaj od sezone 2014/15, v ligi prvakov so dosegli kar 50 od skupno 56 golov Barcelone. V prejšnji sezoni so dosegli 131 zadetkov, največ Suarez – 59. Vsi izidi 1. kroga lige prvakov v skupinah od A do D – skupina A: Paris St. Germain : Arsenal 1:1, Basel : Ludogorec Razgrad 1:1; skupina B: Dinamo Kijev : Napoli 1:2, Benfica : Bešiktaš 1:1; skupina C: Manchester City : Borussia Mönchengladbach (prestavljeno na sinoči zaradi naliva), Barcelona : Celtic 7:0; skupina D: Bayern : Rostov 5:0, PSV Eindhoven : Atletico Madrid 0:1.