Oblak z Atleticom beži pred Bayernom

Drevi so na sporedu tekme 5. kroga evropske lige prvakov v skupinah od A do D. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak si je uvrstitev v osmino finala že zagotovil, saj ima po štirih tekmah maksimalni izkupiček 12 točk, zdaj pa igra le še za končno prvo mesto v skupini D, edini tekmec za ta dosežek pa je münchenski Bayern. Oblakovi bodo drevi gostili PSV iz Eindhovna, v tem dvoboju pa bodo poskusili tudi izprati grenak priokus po hudem porazu na domačem stadionu proti Real Madridu v španskem prvenstvu (0:3). Atleti oziroma bolje rečeno Oblak je v dosedanjem delu LP prejel samo en zadetek, njegovi soigralci pa so jih dosegli pet. V primeru zmage rdeče-belih v Madridu in uspeha Bayerna v gosteh pri Rostovu (ta tekma se začne že ob 18. uri po slovenskem času), kjer bo napadalce nemškega zvezdniškega moštva zaustavljal tudi slovenski reprezentančni štoper Miha Mevlja, bo o zmagovalcu skupine odločal dvoboj med Bayernom in Atleticom v 6. krogu, ki je na sporedu 6. decembra v Münchnu.

Bo Jan Oblak v moštvu leta? Evropska nogometna zveza (Uefa) je vratarja slovenske reprezentance Jana Oblaka (Atletico Madrid) nominirala med četverico vratarjev v izboru za ekipo leta 2016. Nominirani so še Kostaričan Keylor Navas (Real Madrid), Portugalec Rui Patricio (Sporting Lizbona) in Italijan Gianluigi Buffon (Juventus). Obiskovalci spletne strani uefa.com lahko glasujejo za svoje favorite v ekipi leta do 3. januarja. Moštvo leta bo Uefa razglasila 5. januarja. Med nominiranci je še po 12 branilcev, vezistov in napadalcev.

V skupini A gre še bolj na tesno v boju za vrh lestvice med Arsenalom in PSG (oba po 10 točk), ki se bosta danes udarila v Londonu. Ob eni osvojeni točki v skupini A je iz igre za napredovanje že izpadel švicarski Basel, kjer igra novopečeni slovenski reprezentant Andraž Šporar. Je pa res, da je v igri prestiž, saj ima eno točko po štirih krogih tudi bolgarski Ludogorec, ki bo danes na stadionu Vasil Levski v Sofiji gostil prav Šporarja in kolege. Medtem pred obračunom velikih iz angleškega in francoskega nogometa trener Arsenala Arsene Wenger poziva svoje varovance, naj na domačih tleh samo dokončajo posel, ko gre za prvo mesto v skupini. »Pravi luksuz je, da smo si že vnaprej zagotovili uvrstitev v izločilni del tekmovanja. Do tega smo prišli v gosteh, zdaj pa lahko doma potrdimo še vodilni položaj na lestvici,« je dejal 67-letni Francoz, ki topničarje vodi že dolgih 20 let. V letošnji sezoni je Arsenal v druščini najresnejših konkurentov za naslov prvaka v angleški premier league, sezono pa bi radi zaznamovali tudi na evropski sceni. Zanimivo je, da za zdaj stalno rezervni napadalec Francoz Olivier Giroud zabije gol tako rekoč vsakič, ko vstopi v igro. Pomagal je, da je Arsenal neporažen že 17 tekem zapored. Navijači in mediji ugibajo, ali bo Wenger tokrat rojaka le nagradil z nastopom od prve minute namesto rahlo načetega Čilenca Alexisa Sancheza, ki je med drugim zabil proti PSG v Parizu za remi 1:1. »Ne bo večno na klopi, igral bo tekme. Nisem se še odločil, ali bo proti PSG v prvi postavi,« Wenger ohranja pozitivno negotovost v svoji slačilnici. Sicer pa so v skupini B v igri za prvo mesto Benfica, Napoli in Bešiktaš, v skupini C pa Barcelona, Manchester City in Borussia Mönchengladbach.