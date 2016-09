Oblak ubranil enajstmetrovko, sedmica Barcelone

Najboljši evropski nogometni klubi so odprli letošnjo ligo prvakov. Prve tekme v skupinah A do D niso postregle s presenečenji, favoriti so opravili svoje delo. Uspešen je bil tudi lanski finalist Atletico iz Madrida, ki je na gostovanju v Eindhovnu z 1 : 0 premagal PSV, veliko zaslug za to pa ima slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak.

Škofjeločan je namreč ob koncu prvega polčasa ubranil najstrožjo kazen Mehičanu Andresu Gauardadu, kar pa ni bila edina njegova obramba, saj so bili predvsem v drugem delu Nizozemci nevarnejši. Gol za Madridčane je v 43. minuti dosegel Saul Niguez. V drugi tekmi skupine D je Bayern v Münchnu s 5 : 0 premagal Rostov.

V skupini C je Barcelona s pol moči s 7 : 0 ugnala Celtic iz Glasgowa. Lionel Messi je tako dosegel tudi svoj rekordni šesti hat-trick v tem tekmovanju. V isti skupini bi morala biti na sporedu tudi tekma med Manchester Cityjem in Borussio Mönchengladbach, a prireditelji so jo morali prestaviti za 24 ur. Da jo bodo odigrali v sredo, je kriv močan naliv, ki je zmotil že tekmo mladinske lige prvakov med istima kluboma, v nadaljevanju večera pa dež ni ponehal.

Še prej kot Messi v Barceloni se je na tekmi skupine A med Paris St. Germainom in Arsenalom med strelce vpisal Urugvajec Edinson Cavani. Njegov gol v prvi minuti pa ni zadostoval za zmago, saj so Londončani prek Čilenca Alexisa Sancheza izenačili v 78. minuti.

Drugega slovenskega predstavnika v ligi Andraža Šporarja v drugi tekmi skupine A ni bilo niti na klopi Basla, njegova ekipa pa ni uspela ugnati nekdanjega kluba Romana Bezjaka, bolgarski Ludogorec.

V skupini B je Benfica doma z golom Argentinca Franca Cervija vse do 90. minute vodila proti Bešiktašu, a je Turkom z izenačujočim golom veselje prinesel Brazilec Anderson Talisca, Napoli pa je po zaostanku z 0 : 1 z dvema goloma Poljaka Arkadiusza Milika v gosteh strl Dinamo Kijev.