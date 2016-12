Oblak proti Kamplu, smola Arsenala

NYON – Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so izžrebali pare osmine finala lige prvakov. Atletico Madrid Jana Oblaka se bo pomeril z Bayerjem iz Leverkusna Kevina Kampla. Branilca naslova Real iz Madrida čaka dvoboj z Napolijem.

Pari osmine finala Manchester City – Monaco

Real Madrid – Napoli

Benfica – Borussia Dortmund

Bayern München – Arsenal

Porto – Juventus

Bayer Leverkusen – Atletico Madrid

PSG – Barcelona

Sevilla – Leicester City

Atletico in Bayer sta se v zadnjih letih štirikrat pomerila na evropskih tekmovanjih. V skupinskem delu evropske lige 2010/11 sta obakrat igrala 1 : 1, v osmini finala lige prvakov 2014/15 pa sta obe ekipi doma zmagali s po 1 : 0.

Drugi par sestavljata branilec naslova Real Madrid in Napoli. Španci so s klubom iz Neaplja igrali v sezoni 1987/88, in sicer v prvem krogu pokala državnih prvakov. Doma je Real zmagal z 2 : 0, v Italiji pa remiziral 1 : 1. Pogosteje sta se srečala Barcelona in PSG. Barca je Parižane izločila v četrtfinalih 2012/13 in 2014/15, Parižani pa so bili v četrtfinalu boljši v sezoni 1994/95. Katalonci so prevladovali v finalu pokala pokalnih prvakov, v skupinskem delu lige prvakov 2014/15 pa sta obe ekipi zmagali doma, Barcelona s 3 : 1, PSG s 3 : 2.

Juventus je s Portom igral že leta 1984 v finalu pokala pokalnih zmagovalcev v Baslu in ga premagal z 2 : 1. V skupinskem delu lige prvakov 2001/02 je Juventus enkrat zmagal s 3 : 1, enkrat pa sta se ekipi razšli z 0 : 0.

Bayern in Arsenal sta med seboj igrala desetkrat, vse po sezoni 2000/01. Nemški klub je zmagal na petih, angleški pa na treh tekmah. Bayern je izločil Arsenal v osmini finala 2004/05, 2012/13 in 2013/14.

Borussia Dortmund je izločila Benfico v prvem krogu pokala državnih prvakov v sezoni 1963/64, na prvi tekmi je zmagala s 5 : 0, drugo pa izgubila z 1 : 2.

Manchester City in Monaco ter Sevilla in Leicester City se med sabo še niso pomerili na evropskih tekmovanjih.

Prve tekme bodo na sporedu 14., 15., 21. in 22. februarja, povratne pa 7., 8., 14. in 15. marca. Prve tekme četrtfinala bodo 11. in 12. aprila, povratne pa 18. in 19. aprila. Polfinale bo 2. in 3. ter 9. in 10. maja, finale pa bo 3. junija v Cardiffu.

Berić proti Manchester Unitedu v evropski ligi

Po klubih v ligi prvakov so tekmece v izločilnih bojih na žrebu v Nyonu dobila še moštva v evropski ligi. V 1/16 finala se bo St. Etienne Roberta Berića meril z Manchester Unitedom, Köbenhavn Benjamina Verbiča z Ludogorcem, Rostov Mihe Mevlje s praško Sparto, Fiorentina Josipa Iličića pa z Borussio Mönchengladbach. Villarreal, za zdaj še klub Bojana Jokića, bo igral proti Romi.

Pari 1/16 finala: Athletic Bilbao – Apoel Nikozija

Legia Varšava – Ajax

Anderlecht – Zenit Sankt Peterburg

Astra Giurgiu – Genk

Manchester United – St. Etienne

Villarreal – Roma

Ludogorec – Köbenhavn

Celta Vigo – Šahtar Donjeck

Olympiacos – Osmanlispor

Gent – Tottenham

Rostov – Sparta Praga

Krasnodar - Fenerbahce

Borussia Mönchengladbach – Fiorentina

Alkmaar – Lyon

Hapoel Beer-Sheva – Besisktas

Paok Solun – Schalke

Prve tekme bodo 16., povratne pa 23. februarja. Osmina finala bo 9. in 16. marca, četrtfinale 13. in 20. aprila, polfinale 4. in 11. maja, finale pa 24. maja v Stockholmu.