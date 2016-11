Oblak pričakuje Ronalda

MADRID – Na Iberskem polotoku je vse v znamenju mestnega derbija med Atletico Madridom in Real Madridom v španskem nogometnem prvenstvu. V 12. krogu bo slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak s soigralci danes ob 20.45 pričakal velike rivale na domačem stadionu Vicente Calderon. V la ligi je v vodstvu Real Madrid (27 točk) pred Barcelono (25) in Villarealom (22), Atletico je z 21 točkami na četrtem mestu. Pri Atleticu, ki je znan po čvrsti obrambi, je na prvih enajstih tekmah v vseh tekmovanjih te sezone prejel le tri zadetke, potem pa se je zgodil neljubi zasuk. V zadnjih štirih tekmah so rdeče-beli prejeli kar šest golov, prvega tudi v ligi prvakov, kjer so doslej dobili vse štiri tekme, doživeli pa so prvenstvena poraza na gostovanju pri Sevilli in Real Sociedadu. Če osvežimo še spomin na letošnji finale lige prvakov v Milanu, kjer je Real Madrid premagal prav Atletico, je vznemirjenje privržencev žimničarjev pred drevišnjim obračunom popolno.

