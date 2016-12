Oblak prekratek za Lewandowskega

V nogometni ligi prvakov so bile danes na sporedu tekme šestega kroga rednega dela, na derbiju kroga med Bayernom in Atleticom pa so se zmage veselili Bavarci z 1:0. V isti skupini D sta se PSV Eindhoven in Rostov razšla brez zadetkov, a ostala brez napredovanja med najboljših šestnajst.

V Münchnu so Bavarci povedli v 28. minuti preko Roberta Lewandowskega, ki je s prostega strela s približno 19 metrov dobro meril čez živi zid v desni zgornji kot vratarja Jana Oblaka, ki je bil pri tem strelu nemočen. Sicer dvoboj ni odločal o ničemer, saj sta si obe ekipi napredovanje med najboljših 16 zagotovili že pred tem. V drugi tekmi skupine D sta se Eindhoven in Rostov razšla brez zadetkov. Miha Mevlja je igral za Rostov od prve minute.

Največ golov so gledalci videli v mreži Bešiktaša, saj je kijevski Dinamo že ob polčasu vodil s kar 4:0, gole so dosegli štirje različni igralci, a tekma ni odločala o ničemer, saj sta si nasprotnika na drugi tekmi že zagotovila napredovanje. Dinamo je zmagal s 6:0, a je Bešiktaš zaradi dveh rdečih kartonov tekmo končal kar brez dveh igralcev. Benfica je morala doma priznati premoč Napoliju z 1:2, a sta bili obe ekipi že uvrščeni naprej.

V skupini A je Arsenal v gosteh proti Baslu, za katerega Andraž Šporar ni zaigral, zmagal s 4:1 in brez težav zasedel prvo mesto v skupini. V drugi tekmi sta se Paris St. Germain in Ludogorec Razgrad razšla z izidom 2:2.

Barcelona je v skupini C s 4:0 premagala Borussio iz Mönchengladbacha in gladko zasedla prvo mesto skupine. Prvi gol je dosegel Lionel Messi, Arda Turan je podal za gol in dosegel še naslednje tri gole. V drugi tekmi skupine je Manchester City remiziral s Celticom iz Glasgowa z 1:1, kar je bilo dovolj za napredovanje v drugi del.

V osmini finala so tako že PSG, Arsenal, Barcelona, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern München, Monaco, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Real Madrid, Leicester, Juventus, Napoli in Benfica, medtem ko se v evropsko ligo selijo Ludogrec, Bešiktaš, Borussia Mönchengladbach in Rostov z Miho Mevljo. Iz tekmovanja so izpadli Basel Andraža Šporarja, Dinamo Kijev, Celtic Glasgow in PSV Eindhoven.