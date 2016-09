Oblak po še en finale?

Ne samo da bodo jutri v Atenah izvolili novega predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa), začel se bo tudi nov pregrešni ples največjih zvezdnikov in milijonov evrov v ligi prvakov in evropski ligi. Vse kaže, da bo na volilnem kongresu v glavnem mestu Grčije predsednik Nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin premagal edinega tekmeca, Nizozemca Michaela van Praaga, to pa bo pomenilo, da se bo moral odvetnik iz Grosuplja hitro lotiti napornih pogajanj z najbogatejšimi evropskimi klubi okrog organizacije in predvsem financiranja v ligi prvakov v prihodnjih letih. Nihče si ne želi razdora v družini, kjer glavna koklja z elitnim klubskim tekmovanjem pod perutmi nese zlata nogometna jajca. Danes in jutri se bo torej začel skupinski del tekmovanja v ligi prvakov, kjer naslov prvaka brani 11-kratni šampion stare celine Real Madrid, četrtki so kot običajno rezervirani za evropsko ligo, kjer je letos že petič zmagala Sevilla.



Drevi se bodo predstavili udeleženci skupin od A do D – skupina A: PSG – Arsenal, Basel – Ludogorec Razgrad; skupina B: Dinamo Kijev – Napoli, Benfica – Bešiktaš; skupina C: Manchester City – Borussia Mönchengladbach, Barcelona – Celtic Glasgow; skupina D: Bayern München – Rostov, PSV Eindhoven – Atletico Madrid. Zadnji bo na Nizozemskem pri PSV gostoval s slovenskim čuvajem mreže Janom Oblakom, ki je eden ključnih igralcev rdeče-belih, ti so letos izgubili v finalu LP z mestnim tekmecem. Na seznamu igralcev Basla je tudi slovenski napadalec Andraž Šporar, za Rostov pa po novem igra Miha Mevlja. Jutri bodo na sporedu tekme v skupinah E do H – skupina E: Tottenham – Monaco, Bayer Leverkusen – CSKA Moskva; skupina F: Real Madrid – Sporting Lizbona, Legia Varšava – Borussia Dortmund; skupina G: Brugge – Leicester City, Porto – København; skupina H: Olympique Lyon – Dinamo Zagreb, Juventus – Sevilla. Slovenski reprezentančni vezist Kevin Kampl je udarni člen Bayerja iz Leverkusna, njegov kolega iz izbrane vrste Benjamin Verbič ima svojo računico s Københavnom, še en reprezentant Petar Stojanović bo v dresu zagrebškega Dinama napadel same favorite, vratar Ažbe Jug pa bo čakal svojo priložnost v vratih Sportinga.