Oblak je zasenčil vse, snubci so že na preži

MADRID – Roko na srce, izbor za najboljšega vratarja španskega nogometnega prvenstva v sezoni 2015/16 ni bil prav nič presenetljiv. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je namreč blestel v dresu Atletico Madrida, branil je na vseh 38 tekmah in prejel zgolj 18 zadetkov. V vratih rdeče-belih s stadiona Vicente Calderon je stal od prve do zadnje minute na vseh tekmah, njegovih 82 obramb v 3420 minutah pa je bilo ključnih za uspeh čete Diega Simeoneja, ki je končala na tretjem mestu. Če hočete še drugačni statistični dodatek; v povprečju je prejel 0,47 gola na tekmo, mrežo je ohranil nedotaknjeno v kar 24 tekmah. Škofjeločan je fantastičen, hladnokrven in raznovrsten v vratih, kjer spravlja v obup igralce nasprotnih moštev in doda levji delež k zanesljivosti Atleticove obrambe. Na gala prireditvi v Valencii je eden najboljših čuvajev mreže na svetu ostal zvest sebi tudi, ko je gre za izjave. »Rad bi se zahvalil soigralcem, trenerskemu štabu in zlasti svoji družini za vse. Srečen sem, a to ni samo moja zasluga, temveč zasluga celotnega moštva. Vesel sem priznanja in upam, da bomo še kaj osvojili. Prejeli smo številne nagrade, a mislim, da zasluženo, saj smo lani imeli spektakularno sezono,« je dejal 23-letni Oblak, ki je pri Atleticu že tretjo sezono, potem ko je leta 2014 prišel v Madrid iz lizbonske Benfice za rekordnih 16 milijonov evrov, ko gre za prestope vratarjev v Španiji. Februarja je podpisal novo pogodbo, po kateri bo v Atleticu ostal do leta 2021, njegova trenutna letna plača je 2,7 milijona evrov, a bo ob rednem igranju vsako leto višja. Ob morebitnem predčasnem odhodu bi Atletico zanj prejel minimalno 35 milijonov evrov odškodnine, kar je zapisano v pogodbi. Snubcev zanj, posebno iz Anglije, že zdaj ne manjka.



Čeprav sta bila prejšnjo sezono pred Atleticom na lestvici la lige tako Barcelona kot Real Madrid, njuna vratarja Claudio Bravo, ki se je poleti iz Barcelone preselil v Manchester City, in Keylor Navas nista imela možnosti, da bi prehitela Oblaka, ki zagotovo spada med pet najboljših vratarjev na svetu. Zanimiv je bil tudi izbor v drugih kategorijah, kjer so za trenerja sezone razglasili Oblakovega šefa, Argentinca Diega Simeoneja, za najboljšega igralca pa kar njegovega soigralca, Francoza Antoina Griezmanna, ki je tako v drugi plan potisnil Argentinca Lionela Messija in Portugalca Cristiana Ronalda. Zanimivo, da so se v vodstvu tekmovanja odločili, da je najboljši igralec v la ligi, ki ni iz Evropske unije, Urugvajec Luis Suarez (Barcelona), njegovemu soigralcu Messiju pa so dodelili nagrado za najboljšega napadalca. Atletico je ob tem prejel še nagrado za najboljšega branilca, to je Diego Godin. Real Madrid je dobil skromno zadoščenje, saj je Luka Modrić najboljši vezist iz minule sezone la lige.

Francozi forsirajo svojega Llorisa Pri francoskem časniku France Football bodo letos samostojno, brez sodelovanja Fife, podelili nagrado zlata žoga za najboljšega nogometaša. Glasovali bodo izključno novinarji, razglasitev pa bo konec decembra. Med 30 nominiranci – glavna kandidata za nagrado sta Cristiano Ronaldo in Lionel Messi – začuda ni Jana Oblaka. Od vratarjev so na seznamu Gianluigi Buffon (Italija; Juventus), Hugo Lloris (Francija; Tottenham), Manuel Neuer (Nemčija; Bayern), Rui Patricio (Portugalska; Sporting). Med temi je še najbolj vprašljiva, a hkrati tudi razumljiva, nominacija Llorisa. Je pač Francoz.