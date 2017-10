Ob slovesu: Srečko Katanec se kesa in opravičuje

Za konec še malo o medijih in opravičilo. Foto: Jože Suhadolnik

Po zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Rusiji leta 2018 (Slovenija in Škotska sta se razšli z izidom 2 : 2) je na poslovilni novinarski konferenci selektor slovenskih nogometašev Srečko Katanec veliko govoril o novinarjih. Po petih letih se poslavlja, a bi se že prej … Ko je Aleksander Čeferin nastopil kot predsednik Uefe. Toda zaradi medijev ni.



Prekršil je moralno-etična načela

»Rekel sem, da bom zaradi odnosa novinarjev do mene in reprezentance nastavil hrbet in ostal. Težko mi je bilo, ko je Aleksander (Čeferin, o. p.) odšel, ker sem prekršil moralno-etična načela. Ker če bi bil vaš odnos tak, kot bi moral biti, bi odstopil v tistem trenutku … Tako pa sem rekel, ne bom. Ker mediji nimate pravice menjavati kogar koli,« je dejal. »Nisem jezen na vas, nič ni narobe. Želel bi si, ko pridete na novinarsko konferenco, ste pripravljeni, ker vi veste več kot jaz, pa sploh ne veste, kaj se dogaja v klubih.«

Katanec se poslavlja drugič, prvič je s slovensko nogometno reprezentanco spisal pravljico, tokrat je ni. »Vemo, kaj delamo. Vse je planirano. Reprezentanca dela zelo dobro. Fantom pa sem zaželel absolutno boljše sojenje, kot smo ga imeli mi. Naša reprezentanca ima zdaj podobo.«



»Opravičujem se, če sem koga kdaj prizadel. Življenje gre pač dalje.«