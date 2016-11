Novaković to jesen ne bo več zabijal golov

LJUBLJANA, NOVA GORICA – Pred zadnjimi petimi krogi v jesenskem delu državnega prvenstva nogometašev je slaba novica odjeknila v Ljudskem vrtu. Glavni napadalec Milivoje Novaković je namreč moral zaradi poškodbe prisilno prenehati igrati za to jesen. Zaradi zloma dela kosti pri gležnju ga čaka vsaj 14-dnevno mirovanje s posebno opornico. Prekaljeni reprezentant bo tako vsaj do spomladi ostal pri petih doseženih zadetkih v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije. »Rentgenski posnetek je pokazal, da gre za resnejšo poškodbo, ki sem jo začutil pred tekmo proti Poljski. Do nadaljnjega mi je predpisano mirovanje in žal v tem jesenskem finišu, ko smo v res dobri seriji, ne bom mogel pomagati ekipi. Upam, da bomo v tem slogu nadaljevali, ostali neporaženi do konca, sam pa se bom poskušal čim prej vrniti na igrišče,« je sporočil 37-letni Novaković, ki v karieri ni imel resnejših težav s poškodbami. Trener vijoličnih Darko Milanič ima kljub temu še vedno kakovostno zasedbo napadalcev. Ob kapetanu Marcosu Tavaresu (3 goli) sta tu še Luka Zahovič in Sunny Omoregie (oba po 5 golov), ki se v zadnjem obdobju ni naigral, potem ko je strelsko eksplodiral na startu sezone, ko je do 8. kroga zabil pet golov, nato pa se je znašel na stranskem tiru. Dvakrat je zatresel mrežo jutrišnjega nasprotnika Maribora, tako da bi se lahko že jutri znašel v konici napada v Domžalah, kjer Radomljani z novim trenerjem – Janija Žilnika je zamenjal njegov pomočnik Anglež Dave McDonough – gostijo tekmece. Štajerci so kajpada izraziti favorit za zmago.

