Novagol hoče čim prej razbiti neugoden malteški bunker

VALLETTA – Slovenska nogometna odprava na Malti ni tako številna kot na uvodu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko so izbranci selektorja Srečka Katanca v Litvi iztržili manj od pričakovanj – mršavi remi 2:2. Toda razpoloženje okrog izbrane vrste se je močno popravilo oktobra z domačo zmago proti Slovaški (1:0) in remijem proti Angliji (0:0). V Sredozemlje so kapetan Boštjan Cesar in druščina prišli po poln plen, v prijetni poletni klimi (21 stopinj Celzija) pa so pripravljeni na potrpežljivo bitko proti domačemu bunkerju.



»Lahkih tekmecev ni, to smo videli tudi v dvoboju z Litvo, zato pričakujem težko tekmo. Kolikor smo lahko videli tekme Malte, gre za trdega nasprotnika. Do prvega prejetega zadetka so zelo neugodni, težko bo, čeprav smo favoriti na papirju,« meni štoper Miral Samardžić, ki je s tem ubesedil veliko previdnost v slovenski vrsti, potem ko je doživela hladen tuš v prvem polčasu obračuna v Vilni. Povsem na jugu Evrope reprezentanti pričakujejo drugačen potek tekme: »Začeli bomo agresivno, kar se da, vsiliti presing in izsiliti napake v njihovi igri. Radi bi zadeli čim prej. Želim si, da se nam v napadu tokrat odpre, da dobro izkoristimo pozitivni pritisk, ga sprostimo in dober niz nadaljujemo do konca kvalifikacij. Tudi branilci bomo stali nekoliko dlje od svojih vrat, a moramo biti vseeno pazljivi v zadnji liniji.«



V obrambi kljub odsotnosti Aljaža Strune in Bojana Jokića ne bi smelo biti posebnih težav. Cesar in Samardžić sta osrčje trdnjave pred vrati Jana Oblaka, na bokih bosta bržčas dejavna Nejc Skubic in Dejan Trajkovski. V zvezni vrsti manjka Kevin Kampl, toda tu so Rene Krhin, Jasmin Kurtić, Valter Birsa in Benjamin Verbič, ki bodo zagotovo kos vsem Katančevim zahtevam in izzivom na igrišču.

