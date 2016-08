Nova runda glamurja

Za slovenske ljubitelje nogometa bo nova sezona v ligi prvakov vznemirljiva kot že dolgo ne. V elitni druščini se bo namreč od 13. oziroma 14. septembra naprej dokazovalo šest slovenskih nogometašev, čeprav je realno pričakovati, da vsi ne bodo imeli ključnih vlog: Jan Oblak (Atletico Madrid), Kevin Kampl (Bayer Leverkusen), Benjamin Verbič (København), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Andraž Šporar (Basel) in Ažbe Jug (Sporting Lizbona). Vratar slovenske reprezentance Oblak je maja s soigralci izgubil v finalu LP proti Real Madridu, rdeče-beli pa grejo tudi v novo sezono z največjimi možnimi ambicijami. V skupinskem delu se bodo pomerili z Bayernom, PSV Eindhovnom in Rostovom, za žimničarje napredovanje v izločilni del ne bi smel pomeniti resne težave. Kampl se bo v dresu Bayerja udaril s tekmeci iz moksovskega CSKA, Tottenhama in Monaca, nemško moštvo je v tej skupini E favorit za prvo mesto. Verbič piše nova poglavja pravljice v dresu danskega prvaka Københavna, zdaj ga čakajo imenitne preizkušnje na veliki sceni proti Leicester Cityju, Portu in Bruggeu. Svojevrsten bum so doma povzročili tudi nogometaši zagrebškega Dinama, ki jim je prav tako uspel veliki met in silno zahtevna skupina. Stojanović in soigralci bodo poskušali čim več iztržiti v obračunih z Juventusom, Sevillo in Lyonom. Medtem se v Baslu sprašujejo, kdaj bo konec težav s poškodbo gležnja pri Andražu Šporarju, ki mu ni pomagala niti spomladanska operacija. Zato bo že pravi mali čudež, če bo Ljubljančan to jesen sploh igral, tekme svojega kluba proti PSG, Arsenalu in Ludogorcu bo spremljal s tribun. Jug je rezervni vratar Sportinga, na svojo priložnost za dokazovanje bo čakal tudi pred tekmami z Real Madridom, Borussio Dortmund in Legio iz Varšave.



Ker je portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo z Realom in reprezentanco osvojil naslov evropskih prvakov, je bil logično izbran za najboljšega nogometaša po izboru Evropske nogometne zveze (Uefa). V glasovanju je premagal klubskega soigralca, Valižana Garetha Bala, in Francoza Antoina Griezmanna (Atletico Madrid). »Ne bi bilo pošteno, če ne bi omenil Antoina in Garetha, saj sta oba imela za sabo neverjetno sezono. Prav tako pa tudi jaz. Moje največje sanje so bile postati nogometaš, biti uspešen v tem. Sanje so se mi uresničile,« je dejal 31-letni Ronaldo, ki je bil najboljši na stari celini že leta 2014. Trenutno še zdravi poškodbo kolena z eura v Franciji, zato ne igra za klub niti ne bo nastopil za izbrano vrsto na startu kvalifikacij za SP. V ženski konkurenci je najboljša Norvežanka Ada Hegerberg, igralka Lyona. Iz Uefe pa so še sporočili, da bodo v sezoni 2018/19 mesto v skupinskem delu LP imela zagotovljena po štiri moštva iz štirih najmočnejših lig (Anglija, Španija, Nemčija, Italija).

Od 13. septembra do 3. junija



Prve tekme skupinskega dela lige prvakov bodo 13. in 14. septembra, konec tega dela pa bo 6. in 7. decembra. Osmina finala bo od sredine februarja dalje, sledijo četrtfinale, polfinale in finale, ki bo 3. junija v Cardiffu. Skupina A: Paris St. Germain, Arsenal, Basel, Ludogorec; skupina B: Benfica, Napoli, Dinamo Kijev, Besiktas; skupina C: Barcelona, Manchester City, Borussia Mönchengladbach, Celtic; skupina D: Bayern München, Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Rostov; skupina E: CSKA Moskva, Bayer Leverkusen, Tottenham, Monaco; skupina F: Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting Lizbona, Legia Varšava; skupina G: Leicester, Porto, Brugge, København; skupina H: Juventus, Sevilla, Lyon, Dinamo Zagreb.