Nov šok v Barceloni

BARCELONA – Španski nogometni velikan Barcelona je po porazu v španskem superpokalu, lovorika je pripadla večnim tekmecem iz Madrida Realu, utrpela nov udarec. Na tekmi se je poškodoval urugvajski napadalec Luis Suarez, ki bo zaradi poškodbe kolena izpustil prve štiri tedne v španskem prvenstvu.

Urugvajec se je poškodoval v drugem polčasu. Kljub poškodbi je Suarez zdržal do konca tekme, čeprav je šepal in se ob koncu tekme držal za boleče desno koleno.

Galaktiki so na drugi tekmi premagali Barcelono z 2 : 0 (2 : 0) in tako še potrdili uspeh s prve tekme v gosteh, ki so jo v nedeljo dobili s 3 : 1.

Slabe novice za Barcelono pomenijo, da bo Suarez izpustil prve tri tekme v la ligi proti Betisu, Alavesu in Espanyolu, pod velikim vprašanjem je tudi njegov nastop na tekmi proti Getafeju. Po napovedih bo tudi odsoten na uvodni tekmi skupinskega dela lige prvakov. Suarez bo izpustil tudi reprezentančni akciji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Argentini in Paragvaju.

Za uvodno tekmo prvenstva z Betisom je vprašljiv tudi Gerard Pique zaradi poškodbe stegenske mišice.