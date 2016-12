Nogometna Kitajska: 300 milijonov za CR7

Kitajci so v zadnjem obdobju nogometno in finančno ponoreli. Poskrbeli so že za kopico bogatih in odmevnih prestopov igralcev in trenerjev v njihove nogometne klube, želijo pa si še več. Jorge Mendes, zastopnik portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda, je v pogovoru za Sky Italia razkril, da je neimenovani kitajski prvoligaš Real Madridu ponudil kar 300 milijonov evrov za 31-letnega napadalca. »Kitajski trg je nov trg. Lahko kupijo veliko igralcev, toda Ronaldo ne bo šel tja,« je dejal Mendes in dodal: »Cristiano je najboljši igralec na svetu, zato ni čudno, da dobiva ponudbe. Iz Kitajske so ponudili 300 milijonov evrov Realu in več kot 100 milijonov evrov na leto igralcu. Toda denar ni vse. Španski klub je njegovo življenje,« je poudaril Mendes. Če bi se zgodil prestop, bi bil ta daleč največji v zgodovini, skoraj trikrat večji kot doslej rekordni prestop Francoza Paula Pogbaja iz Juventusa k Manchester Unitedu. Toda Mendes poudarja, da Ronalda, ki je novembra podaljšal pogodbo z Realom do junija 2021, to ne zanima.



Vsak dan prihajajo na plan nove podrobnosti o zadnjem, že prav finančno perverznem prestopu Argentinca Carlosa Teveza iz Boce Juniors v Shanghai Shenhua. Podpisal je dvoletno pogodbo, za vsako sezono pa bo prejel kar 38 mlijonov evrov, medtem ko je Boca za 32-letnega golgeterja prejela 10 milijonov evrov odškodnine. Zdaj je Tevez najbolje plačani nogometaš na svetu, po različnih podatkih bo na drugem mestu največjih zaslužkarjev brazilec Oscar, ki se to zimo iz Chelseaja seli v Shanghai SIPG za letno plačo 24 milijonov evrov. Cristiano Ronaldo pri Real Madridu zasluži 23,5 milijona evrov, Argentinec Lionel Messi pri Barceloni 20 milijonov, toliko kot brazilec Hulk pri Shanghai SIPG.



Pa mislite, da je to že vse? Nikakor! Kitajci so šli še korak dlje, za svojo superligo hočejo zagotoviti tudi čim boljše sodnike. Tako se že spogledujejo z 41-letnim angleškim delilcem pravice Markom Clattenburgom, ki že 12 let sodi v domači premier league, letos je sodil tudi finalne dvoboje evropskega prvenstva, lige prvakov in pokala angleške nogometne zveze. »Na Kitajskem močno delajo na razvoju nogometa. Pozorni so tudi na najboljše sodnike. Na mizi še nimam ponudbe, vendar bi o njej resno razmislil. Pri tem mi ni vodilo denar, privlači me početi nekaj drugačnega. Morda bi pomagal pri naboru in izobraževanju sodnikov. Lahko bi počel kaj podobnega kot Howard Webb v Savdski Arabiji, ki pomaga pri razvoju sojenja, zelo pomembnega dela nogometa,« je dejal Clattenburg.