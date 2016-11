Nogometaši premagali Malto, poraženci zadovoljni

VALETA – Slovenska nogometna reprezentanca je na četrti kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2018 v Ta'Qaliju premagala Malto z 1 : 0 (0 : 0). Za Slovenijo je zadel Benjamin Verbič v 47. minuti.

Slovenija je na četrti tekmi teh kvalifikacij prišla do druge zmage in je pri osmih točkah, zaostaja le za Angleži. Tako so Slovenci po petih medsebojnih obračunih z Malto še neporaženi, ob enem remiju imajo zdaj štiri zmage.

Srečko Katanec je tekmo začel s pričakovano postavo ob odsotnosti Bojana Jokića, Aljaža Strune, Romana Bezjaka, Roberta Berića in Kevina Kampla. Na bočnih branilskih položajih sta začela Nejc Skubic na desni in Dejan Trajkovski na levi strani.

Več lepih priložnosti

Ta postava je pričakovano popolnoma prevladovala v uvodnih 20 minutah in si priigrala nekaj lepih priložnosti. V osmi minuti je žoga po pritisku borbenega Trajkovskega v kazenskem prostoru prišla do Josipa Iličića, ki je meril le malce premalo natančno. V 13. minuti je Valter Birsa sprožil od daleč, Andrew Hogg je žogo odbil do Milivoja Novakovića, temu pa je malteški vratar znova ubranil strel. Po tem posredovanju se je žoga znašla še pri Verbiču, tudi v tretje pa je bil uspešnejši Hogg. V 40. minuti je imela Malta dotlej najlepšo priložnost tekme. Jan Oblak je po strelu iz razdalje žogo odbil do Andreja Schembrija, ki pa je jo povsem sam iz bližine poslal čez prečko.

Takoj po začetku drugega polčasa je od daleč sprožil Iličić, a je Hogg znova strel ubranil, le nekaj trenutkov pozneje pa je Jasmin Kurtić podal z desne strani pred vrata, kjer je Verbič s peto žogo poslal v mrežo dosegel svoj reprezentančni prvenec. Slovenija je v teh trenutkih znova prevladovala, v 63. minuti pa opravila prvo menjavo, poškodovanega Trajkovskega je zamenjal Boban Jović. Sledilo je obdobje brez večjih pretresov, v 83. minuti pa je debi v članski izbrani vrsti doživel napadalec Andraž Šporar, ki je sprožil en strel, in sicer v 90. minuti, ko je meril z desne strani, a je bil Hogg na pravem mestu.

Katancu je škoda, Maltežan zadovoljen s porazom

Katanec je ob koncu srečanja povedal: »Če na taki tekmi ne zabiješ iz priložnosti, ki jih imaš, potem se lahko marsikaj zgodi. K sreči se ni, čestitke fantom, tri točke so pomembne. V igri bomo najverjetneje kar do konca teh kvalifikacij, in to je to. Oddelali smo svoje, nove tri točke so na računu. Škoda pa za zapravljene priložnosti.«

Pietro Ghedin, selektor Malte, pa je dejal: »Bila je dobra tekma. Zelo sem zadovoljen s predstavo svojih igralcev, ampak Slovenija je močna ekipa s poklicnimi igralci. Izgubili smo, toda to je življenje. Imeli smo, dve tri, priložnosti, ampak te moraš izkoristiti, če ne, ostaneš praznih rok.«