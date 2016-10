Nogometaši Maribora premagali Domžale

MARIBOR – Nogometaši Maribora so v 12. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Domžale s 3:1 (0:1).

Na osrednji tekmi 12. kroga je kapetan Marcos Tavares na 401. tekmi za vijoličaste ponovno pokazal, zakaj že več kot osem let uspešno igra za Maribor in ga rešuje v trenutkih, ko mu gre najtežje. Proti Domžalam je bil dvakrat v pravem trenutku na pravem mestu in poskrbel za preobrat proti ekipi, ki se je spet izkazala kot neugoden tekmec. Maribor za Olimpijo, ki ima tekmo manj, zaostaja za točko, Domžale pa na tretje mestu štiri za Štajerci.

Da bodo Domžalčani trd oreh, je pokazal uvod tekme, ko so že v osmi minuti prišli do vodstva. Marwan Kabha je izgubil žogo na svoji polovici in Marku Alvirju omogočil organizacijo napada. Ta je podal Mariu Lucasu Horvatu, ki je z leve strani roba kazenskega prostora žogo poslal v levi spodnji kot Jasmina Handanovića.

Zgodnje vodstvo Domžalčanov je predramilo domače in tekma je postala bolj dinamična. Gostje so vendarle z agresivnim pristopom zelo dobro pokrili vse akcije Mariborčanov, trener Simon Rožman pa je ob črti aktivno usmerjal svoje izbrance. V 34. minuti prva prava priložnost domače. Tavares je iz bližine žogo z glavo poslal tik mimo desne vratnice.

V 40. minuti je domačim gledalcem spet zastal dih, ko je žoga prišla do Horvata, ki je streljal z roba kazenskega prostora, Erik Janža pa jo je izbil pred golovo črto. Žvižgi s tribun so bili vse pogostejši.

V drugem polčasu se je razmerje moči povsem spremenilo. Domačim je v zgolj 11 minutah druge polovice dvoboja uspel preobrat, za katerega je poskrbel Tavares. Najprej je v 51. minuti stekel po levi strani in z roba kazenskega prostora žogo poslal v desni spodnji kot vratarja Dejana Milića.

Po doseženem golu se je vzdušje na stadionu spremenilo in domači so hitro prišli še do vodstva. V 56. minuti je Dare Vršič izvedel prosti strel z leve strani, žoga je prišla do Milivoja Novakovića, ki jo je z glavo poslal pred vrata, tam pa jo je Tavares le še potisnil čez črto.

Po zaostanku so se gostje le nekoliko zbrali in začeli z akcijami na polovici domačih. V 68. minuti je Marko Alvir z desne strani streljal, a je žoga zletela tik mimo leve vratnice. Domžalčani so 80. minuti zahtevali najstrožjo kazen, saj so menili, da je Tavares v kazenskem prostoru igral z roko. Toda piščalka najboljšega slovenskega sodnika je ostala nema.

Zaradi vnovičnega izpada Viol je bila tekma prekinjena za kar štiri minute. V 84. minuti je Horvat s 25 metrov izvedel prosti strel, žoga pa je zletela mimo desne vratnice. Dokončno zmago je potrdil Luka Zahović v prvi minuti sodnikovega dodatka, ko je izkoristil nespretnost obrambe gostov in žogo iz bližine poslal čez Milića.

Mariborčani bodo v 13. krogu 15. oktobra gostovali v Ljubljani, Domžalčani pa bodo gostili Velenjčane.