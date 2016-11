Nogometaši Maribora doma premagali Celjane

MARIBOR - Nogometaši Maribora so v tekmi 16. kroga Prve lige Telekom Slovenije doma premagali Celje z 2:0 (0:0).

Nogometaši Maribora so še drugič v tej sezoni ugnali Celje in vsaj do nedelje bodo na vrhu prvoligaške lestvice. Celjani so vselej motivirani, ko gostujejo v Ljudskem vrtu. Še posebej je četverica nekdanjih članov mariborske zasedbe (Volaš, Džinić, Cvijanović, Rahmanović) skušala narediti kaj več. Toda domači so z napadalnim dvojcem Luka Zahović-Milivoje Novaković ob pravem trenutku zadeli in prelomili tekmo za osvojitev novih treh točk.

Mariborčane v naslednjem krogu čaka gostovanje pri Radomljah, Celje pa se bo doma pomerilo z Rudarjem.