Nogometaši Celja premagali Aluminij

CELJE – Nogometaši Celja so v 12. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Aluminij z 1:0 (1:0). Celjani so tako dosegli še četrto zmago na zadnjih petih tekmah, potem ko so po napaki gostujočih branilcev in zadetku Mateja Podlogarja ugnali Aluminij. Ta je bil na trenutke celo nevarnejši tekmec, a je pri njem znova zatajila realizacija. Strelska suša se pri nogometaših iz Kidričevega zdaj vleče že 678 minut v vseh tekmovanjih. Celje se je s šesto zmago sicer vsaj začasno zavihtelo na četrto mesto, medtem ko Aluminij po sedmem porazu ostaja deveti.

Ekipi v prvem polčasu nista pokazali všečne predstave. Predvsem v prve pol ure sta bolj ali manj igrali med obema kazenskima prostoroma s številnimi napakami pri podajah, streli pa so bili povsem nenevarni. Iz tega obdobja velja omeniti le poskus Lovra Bizjaka, ko je v 29. minuti z leve strani zgrešil cilj.

V naslednjih minutah je bil Aluminij tisti, ki je vse bolj prevzemal pobudo, toda v zaključku akcij ni bil dovolj iznajdljiv, da bi našel luknjo v obrambi domačih. Zato pa so jo slednji v 37. minuti, na robu kazenskega prostora je do žoge prišel Nino Pungaršek in podal na desno stran do Mateja Podlogarja, ki je zadel z diagonalnim strelom. Tik pred iztekom prvega polčasa je povišanje celjskega vodstva preprečil Luka Janžeković, ki je ustavil strel Lovreta Čirjaka.

V 51. minuti je Podlogar prišel do novega strela v kazenskem prostoru, a takrat žogo poslal čez gol, tako kot le malce zatem na drugi strani ob »pomoči« Damirja Hadžića Žiga Škoflek. V 60. minuti je do strela pri gostih prišel tudi Dejan Petrović, a bil malce premalo natančen, domači vratar Matjaž Rozman pa je 62. minuti obranil še strel Dejana Krljanovića z več kot 20 metrov.

Pri živahnejših gostih je naslednji zgrešil cilj Josip Zeba v 68. minuti, drugo celjsko priložnost v drugem delu pa je zapravil Rudi Požeg Vancaš, ki je slabo meril, potem ko je prišel do neoviranega strela z roba kazenskega prostora. Tudi do konca tekme si izid ni več spremenil, čeprav so imeli oboji še po nekaj strelov, a so bili vsi po vrsti preslabi za spremembo izida. Najlepšo priložnost je že v sodniškem dodatku zapravil Podlogar, ki je prišel sam pred Janžekovića, toda tudi takrat zgrešil cilj.

Celjani bodo v 13. krogu 16. oktobra gostili Koper, Aluminij pa dan pred Radomlje.