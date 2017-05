Nogometaši Aluminija nadigrali Mariborčane

KIDRIČEVO – Nogometaši Aluminija so v 33. prvenstvenem krogu premagali Maribor s 3 : 1. Aluminij je po deveti zmagi v tej sezoni napredoval na osmo mesto, za sedmouvrščenim Rudarjem iz Velenja zaostaja za dve, pred devetouvrščenim Krškim pa ima točko prednosti.

Kidričani so svojo prvo resnejšo akcijo v 18. minuti spremenili v zadetek, po predložku z leve strani se je najbolje znašel Hrvat Vedran Mesec in ugnal mariborskega rezervnega vratarja Matka Obradovića. Mariborčani so po prejetem golu skušali izenačiti, a so v končnici prvega polčasa prejeli še dva zadetka. V 42. minuti je strelec prvega izid povišal na 2 : 0, Blaž Kramer pa je dve minuti kasneje zadel za 3 : 0. Mariborčani so v sami končnici tekme vendarle ublažili visok zaostanek, edini gol pa je s prostim strelom dosegel Dino Hotić.

Maribor bo v prihodnjem krogu gostil Celje, Aluminij pa bo gostoval v Velenju. Obe tekmi bosta v sredo, 17. maja.