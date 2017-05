NK Maribor z navijači proslavil 14. lovoriko

Dileme ni več – NK Maribor je novi državni prvak. Že 14. naslov, skupaj pa šesti v zadnjih sedmih sezonah so vijoličasti proslavili z navijači v polnem Ljudskem vrtu. Naključje je hotelo, da jim sploh ni bilo treba vzeti točke ali treh Gorici, ki je prišla v goste. Ker je Koper prej porazil Domžale, so te zaostale za 14 točk (po remiju Maribora in Gorice je prednost narasla na 15), kar je hipoma postalo neulovljivo za mariborsko konkurenco. Do konca so še štirje krogi.

Kar 1300 gledalcev v Radomljah Rezultati 32. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Krško : Aluminij 1:1 (800 gledalcev; Filip Dangubić 78.; Francesco Tahiraj 67.), Radomlje : Celje 0:1 (1300 gledalcev; Matej Podlogar 33), Koper : Domžale 3:0 (400 gledalcev; Nermin Hodžić 7., Ruben Belina 14., 83.), Maribor : Gorica (6000 gledalcev; Milivoje Novaković 52., 87; Dejan Žigon 35., Bede Amarachi Osuji 73.), Rudar : Olimpija (sinoči). Vrstni red strelcev: Dominik Glavina (Rudar) in Luka Zahović (Maribor) po 15, Miran Brugič (Gorica) 14, John Mary (Rudar) 13 … Pari 33. kroga: Radomlje – Koper (v petek, 12. maja ob 17. uri), Celje – Krško (v petek, 12. maja, ob 19. uri), Gorica – Rudar (sobota, 13. maja, ob 18. uri), Olimpija – Domžale (sobota, 13. maja, ob 20.15), Aluminij – Maribor (nedelja, 14. maja, ob 16.55).

Novaković za točko



Varovanci trenerja Darka Milaniča so med tekmo doživeli dve hladni prhi. Goričani, uspešno jih vodi Miran Srebrnič, so prišli v Maribor igrat nogomet. Tudi zato so vodili z 1:0 in 2:1. Da ne bi imela proslava naslova madeža, je poskrbel veteran Milivoje Novaković, ki je v 52. in 87. minuti izničil naskok gostov in priboril točko. »Prvaki smo. Veseli, ponosni in srečno smo. Trdo delamo, da se lahko veselimo takih uspehov. Ki so za naše navijače,« je po tekmi dejal trener Darko Milanič. »Priprava na tekmo je bila malce čudna, saj smo izvedeli, da smo že prvaki. Uvod ni bil dober, v prvem polčasu nam ni šlo po načrtih, v drugem je bilo proti zelo solidnemu tekmecu precej bolje,« je še pristavil Primorec na klopi Maribora, ki bo eden od udeležencev kvalifikacij za ligo prvakov. Termini tekem 2. kroga kvalifikacij na poti do raja so 11./12. julij in 18./19. julij. Štajerci bodo tekmece dobili 19. junija na žrebu v Nyonu. Novogoričani se nimajo česa sramovati, lahko pa obžalujejo, da niso domov odnesli zajetnejše bere točk. »Prvi polčas je bil vrhunski, v nadaljevanju pa je bilo nekaj akcij na silo, čeprav bi lahko podali, krasila nas je dobra igra podaj. Na postavljeno obrambo smo dobili dva gola, bilo je nekaj napak pri pokrivanju. Imeli smo vodstvo, izpadli smo malce naivni. Kljub temu pa sem zadovoljen, z dvignjeno glavo smo zapustili Maribor. Ob takšnem nadaljevanju se nam ni treba bati za prihodnost nogometa v Novi Gorici,« je pristavil goriški trener Miran Srebrnič.



Tišina, ko ga ne daš



Pragmatični Koprčani so izvrstno izkoristili kronično neučinkovitost Domžal in jim prizadejali 10. poraz, klub z Obale je z 11. zmago ohranil upe na 4. mesto, ki vodi neposredno v evropsko tekmovanje. »Menim, da smo odigrali najboljši polčas sezone. To nam je uspelo, to je moje mnenje, proti najbolj organizirani in najhitrejši ekipi lige. V 2. polčasu nismo bili na tej ravni. A to bodo tisti, ki imajo radi ta klub, tudi jaz, oprostili igralcem,« je v svojem slogu povedal trener Koprčanov Igor Pamić. »Naredili smo dve napaki, gol smo dobili iz nasprotnega napada. Imeli smo svoje priložnosti. Težko je stalno napadati. A če ne daš gola, si lahko le tiho,« je po porazu Domžal povedal njihov trener Simon Rožman.



Mrtvi tek se nadaljuje



Medtem ko je jasno, da se Radomljani selijo v 2. SNL, bo treba počakati, kdo bo zasedel 8. in 9. mesto. Devetega čakajo dodatne kvalifikacije, osmi pa si bo neposredno zagotovil obstanek. V tem hipu Krško zaseda 9. mesto (31 točk), Aluminij pa je osmi (32). Razlika med ekipama se ni spremenila niti po derbiju spodnjega doma, ki se je končal z remijem (1:1). »Izvlekli smo to točko, čeprav smo hoteli tri. V prvem polčasu nam igra ni stekla. Tvegali smo, imeli smo pobudo. Vztrajali smo in bili nagrajeni,« je bil tudi točke vesel trener Krškega Rok Zorko.



»Izgubili smo dve točki, ne pa dobili eno. Lahko bi bilo bolje. Dejansko smo kar podarili gol gostiteljem,« je bil vidno razočaran Slobodan Grubor, trener Aluminija, ki bo v zadnjih štirih tekmah igral še proti Mariboru, Rudarju, Domžalam in Olimpiji. Krčani se bodo merili s Celjem, Radomljami, Koprom in Mariborom.