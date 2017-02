Neverjeten strelski večer, Atletico iz Leverkusna z veliko prednostjo

LEVERKUSEN, MANCHESTER – Torkov večer v osmini finala lige prvakov je postregel z novima izjemnima predstavama. Obračun Bayerja Leverkusna in Atletica Madrida se je končal z 2 : 4, obračun Manchester Cityja in Monaca pa s 5 : 3.

Bayer – Atletico 2 : 4

V Leverkusnu so v 17. minuti povedli igralci madridskega Atletica. Saul Ñíguez je potegnil po desni strani, zaustavil ga niti Kevin Kampl (igral je vso tekmo), ki se mu je neuspešno vrgel pred noge, nato pa prišel v kazenski prostor in z lepim diagonalnim strelom poskrbel za 1 : 0. Devet minut pozneje je bilo že 2 : 0. Kevin Gameiro je podal Antoinu Griezmannu, ta pa jo žogo poslal pod prečko. V 29. minuti je z lepim strelom z roba kazenskega prostora poskusil tudi Kampl, toda izvrstno je posredoval Miguel Angel Moya (Jan Oblak je po vrnitvi po poškodbi sedel na klopi). V 48. minuti je zaostanek iz bližine zmanjšal Karim Bellarabi, toda v 58. minuti je Gameiro izkoristil 11-metrovko za vodstvo Atletica s 3 : 1. V 68. minuti je bilo 3 : 2, potem ko je Stefan Savić dosegel avtogol. Za 4 : 2 je v 86. minuti zadel Fernando Torres, ko je z glavo zadel po podaji z desne strani.

Manchester City – Monaco 5 : 3

Na tekmi v Manchestru so v 26. minuti zadeli domači, ko je po podaji Leroya Saneja iz bližine dosegel gol Raheem Sterling. V 32. minuti je izenačil Radamel Falcao. Osem minut zatem je Kylian Mbappe Monaco popeljal v vodstvo. V 49. minuti je imel Falcao priložnost za 3 : 1, a mu je Wilfredo Caballero 11-metrovko obranil. V 58. minuti pa so domači izid izenačili, po protinapadu in slabem posredovanju Danijela Subašića je zadel Segio Aguero. Le tri minute pozneje je Falcao in Monacu spet priigral vodstvo. Aguero je v 72. minuti po kotu z volejem izid izenačil, v 77. minuti pa je John Stones po podaji iz kota Angleže popeljal do vodstva s 4 : 3. Osmi gol na tekmi je v 83. minuti dosegel še Sane, potem ko je žogo le potisnil v prazno mrežo po Aguerovi podaji.