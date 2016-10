Neslaven Kamplov teden hočejo zaključiti z zmago

Do včerajšnjega opoldneva je bilo za tekmo Slovenije in Slovaške v kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo prodanih prek 10.000 vstopnic. Precej ljubiteljev nogometa se bo za ogled tekme odločilo šele danes, tako da lahko izbranci selektorja Srečka Katanca pričakujejo zelo dobro popolnjene tribune na objektu, ki ima 16.038 sedežev. Kako pa bodo obiskovalci pričakali slovensko vrsto po aferi Kampl, ko je zvezdnik Bayerja iz Leverkusna odpovedal nastop na tekmah s Slovaško in Anglijo in sprožil žolčne polemike po vsej državi, lahko samo ugibamo. Slovaški nogometaši se pač ne bodo menili, kolikšna žrtev je v tem primeru slovenska reprezentanca ter kdo je bolj kriv za zaplet – Kevin Kampl ali Srečko Katanec. Ker so v 1. krogu doma izgubili z Anglijo (0:1), hočejo zdaj do zmage in treh točk. Ranjeni lev pa je tudi Slovenija, ki je na gostovanju v Litvi iztržila zgolj točko (2:2).



Igrišče bo odziv na vse



V slovenskem taboru dajejo vtis, da so povsem osredotočeni na tekmo, toda jasno je, da so poteza Kampla, vse javne razprave o tem, izjava za javnost reprezentantov, ki so soigralcu sporočili, da jih je pustil na cedilu, pustile določene posledice. Kako učinkovito se bodo lahko fantje skoncentrirati na svoje naloge v obračunu s Slovaško, bomo lahko spremljali od 20.45 naprej. Včeraj sta pred novinarje stopila selektor Katanec in kapetan Boštjan Cesar, ki sta dala jasno vedeti, da ne mislita odgovarjati na vprašanja v zvezi s Kamplom, a se temu le nista mogla povsem izogniti. Cesar je nervozno odgovoril novinarskemu kolegu, da za izjavo stojijo vsi reprezentanti ter da o tem ne misli več razpravljati. »Pomembni so igralci, ki so tukaj. Vsi moramo prispevati maksimum. Dogajanje na igrišču bo odziv na vse zadeve. Pomemben je rezultat,« je poudaril Cesar. Katanec je na vprašanje, ali je tudi on soustvarjalec te izjave, odgovoril na kratko: »Ne!«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«