Neodločeni izid za nogometaše Kalcerja Radomelj in Krškega

DOMŽALE – Nogometaši Kalcerja Radomelj in Krškega so se v sedmem krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2 : 2 (1 : 1).

Radomljani z novim trenerjem Janezom Žilnikom bodo tako še naprej čakali na prvo zmago po vrnitvi med najboljše slovenske klube. A bodo zadovoljni tudi s točko, ki so jo osvojili proti Krškemu, saj so do nje prišli šele v 88. minuti. Kluba sta se sicer na prvoligaških igriščih pomerila prvič, precejšnjo zgodovino pa imata iz 2. SNL: Posavci imajo štiri zmage, Radomlje dve, tri tekme so se končale z neodločenim izidom, današnja je bila četrta.

Malenkost bolj podjetno so tekmo začeli Krčani, ki pa tekmecev niso resno ogrozili. V 18. in 19. minuti je Filip Dangubić streljal mimo gola, v 21. minuti Dejan Urbanč s prostega strela čez gol, v 23. minuti pa so Radomljani izpeljali akcijo, ki jim je prinesla vodstvo. Zaključil jo je Dušan Stoiljković, vendar veselje domačinov ni trajalo dolgo. V 26. minuti je Krško dobilo enajstmetrovko, po tem ko je Aljaž Ivačič zrušil tekmeca, najstrožjo kazen pa je zanesljivo izvedel Matic Kramarič.

Izenačenje je dalo Kalcerju nove energije, saj so bili več pri žogi, več so poskušali, a kaj več kot nekaj polpriložnosti si niso pripravili. V 49. minuti so domači dobro kombinirali, Luka Cerar je na drugi vratnici iskal Nunića, ki pa je bil malenkost prekratek, da bi zaključil. V 51. minuti se je z lepim preigravanjem izkazal Damir Sadiković, zaposlil Kramariča, ta pa je priložnost za 2 : 1 zapravil.

V nadaljevanju sta obe ekipo poskušali spremeniti potek tekme, vendar Robi Jakovljević, Luka Pavič in Dangubić niso ogrozili vratarjev Aljaža Ivačiča in Marka Zalokarja. Slednji je bil nato brez moči v 71. minuti, ko je večino dela opravil Kramarič, podal do rezervista Roka Baskere, ta pa je pet minut po prihodu na igrišče zadel za 2 : 1.

Vse je že kazalo, da bodo Radomljani ostali praznih rok, nato pa je v 88. minuti prekršek v kazenskem prostoru napravil Baskera. Damir Skomina je še enkrat pokazal na belo točko, strel pa je zanesljivo izvedel Igor Barukčič.

V 90. minuti so imeli domačini priložnost celo za kaj več kot točko, vendar je Kristijan Šipek za las streljal mimo gola.

Radomljane 10. septembra čaka Maribor, Krčane pa Koper.