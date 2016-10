Nekdanji član Olimpije zabil Realu, Bayerju tretjič remi

Nogometaši v ligi prvakov so danes odigrali prve tekme 3. kroga. V skupini E je Bayer Leverkusen v derbiju s Tottenhamom igral 0 : 0 kljub temu, da je imel precej več poskusov proti golu. Kevin Kampl je za Nemce, ki so še tretjič zapovrstjo igrali neodločeno, igral celo tekmo. Na drugi tekmi sta se moskovski CSKA in Monaco razšla z 1 : 1. Monaco in Tottenham tako še vedno zasedata prvi dve mesti skupine.

V skupini F je madridski Real s kar petimi goli zanesljivo ugnal Poljake. Za Madridčane so zadeli Gareth Bale v 16. minuti, Tomasz Jodlowiec, ki je v 20. minuti zabil avtogol, Marco Asensio v 37., Lucas v 68. in Alvaro Morata v 84. minuti. Za Poljake je bil uspešen nekdanji član ljubljanske Olimpije Miroslav Radović, ki je v 22. minuti zadel z bele točke. Lizbonski Sporting, pri katerem ni bilo v ekipi Ažbeta Juga, je izgubil proti dortmundski Borussii z 1 : 2. Borussia in Real prednjačita v skupini s po sedmimi točkami.

V skupini G je Koebenhavn Benjamina Verbiča v gosteh pri angleškem prvaku Leicestru izgubil z 0 : 1. Riyad Mahrez je zadel za Angleže v 40. minuti. Na drugi tekmi je Brugge izgubil proti Portu z 1:2, potem ko je Andre Silva v tretji minuti sodniškega dodatka zadel z bele točke. Leicester vodi s tremi zmagami, sledita Koebenhavn in Porto s po štirimi.

V skupini H je Lyon doma klonil pred Juventusom z 0 : 1. Zagrebški Dinamo pa je gostil Sevillo in izgubil prav tako z 0 : 1. Samir Nasri je zadel za Andaluzijce v 37. minuti. Petar Stojanović je igral celo tekmo za Dinamo in dobil rumeni karton. Juventus in Sevilla prednjačita s po sedmimi točkami.