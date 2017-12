Napoved predsednika: Krško bo mali veliki klub

LJUBLJANA – »Ne vem, od kod informacija, da smo z Alenom Ščulcem že dogovorjeni, da bo naš trener. To ne drži. Pogovarjali smo se z več kandidati iz domovine in tujine, tudi z njim in našim nekdanjim trenerjem Tomažem Petrovičem. Toda odločili se še nismo. Ko se bo to zgodilo, bomo obvestili javnost,« nam je pojasnil predsednik slovenskega nogometnega prvoligaša Krško Zoran Omerzu. Krčani so dva kroga pred koncem jesenskega dela prvenstva sporazumno prekinili sodelovanje s hrvaškim strokovnjakom Stipetom Balajićem, ki je v igralski karieri blestel v dresu Maribora. »Nogomet je res zelo nepredvidljiv. S Stipetom smo bili zelo zadovoljni, bil je prava osebnost za delo v našem klubu. Toda odločila je kombinacija vsega, tudi pogleda na lestvico. Kar nekaj tekem je bilo takšnih, ko ne bi smeli izgubiti točk. Skupaj smo spoznali, da med Stipetom in ekipo ni prave kemije. Sam je bil pri tem pošten, prekinitev sodelovanja je sprejel pozitivno. Razšli smo se kot prijatelji, kdo ve, morda bomo še kdaj sodelovali,« je idilične odnose z nekdanjim strategom opisal Omerzu, ki je na čelu prvoligaša iz Posavja od začetka oktobra, zdaj pa napoveduje, da bo nov trener znan še letos.

