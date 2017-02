Napad najboljša obramba

Slovenski reprezentant Kevin Kampl in njegovi soigralci pri Bayerju iz Leverkusna so potrti zapuščali zelenico na domači BayAreni, potem ko jih je v prvi tekmi osmine finala s 4:2 premagal Atletico iz Madrida. Precej več razlogov za veselje ima Kamplov kolega iz izbrane vrste, vratar Jan Oblak, ki je tokratno tekmo zaradi nedavno opravljene rehabilitacije po operaciji ramena še spremljal s klopi za rezervne igralce. Takšen razplet pa verjetno ni onemogočil vsaj kratkega klepeta obeh asov s slovenskim selektorjem Srečkom Katancem, ki si je v Leverkusnu v živo ogledal izjemno zanimiv obračun. Konec marca se bodo namreč nadaljevale kvalifikacije za svetovno prvenstvo z gostovanjem Slovenije na Škotskem. Toda Kampl se verjetno še danes sprašuje, kako jim je lahko Atletico nasul štiri zadetke (strelci so bili Antoine Griezmann, Saul Niguez, Kevin Gameiro in Fernando Torres), sami pa so le dvakrat znižali vodstvo gostov na 2:1 in 4:2 z golom Karima Bellarabija in avtogolom Atleticovega branilca Stefana Savića. Toda v španskem taboru se ne prepuščajo evforiji. »Vedeli smo, da bo zahtevna tekma. Želeli smo si zmagati, to smo dosegli, povratna tekma pa bo podobno težka kot prva. Pritisnili so na nas in nam zagrenili življenje, toda trener je opravil nekaj sprememb v igri in pomagal do zmage. Zdaj moramo odigrati še eno veliko tekmo pred svojimi navijači,« je dejal 25-letni Francoz Antoine Griezmann, ki je postal najboljši strelec Atletica v evropskih tekmovanjih s 13 zadetki. Doslej je bil izenačen s pokojnim Luisom Aragonesom. »Zdaj vidimo, kako je Atletico prišel v dva finala lige prvakov v zadnjih treh letih. Poznali smo njihove nasprotne napade, a vseeno prejeli dva zadetka v prvem polčasu,« se je mrščil trener Bayerja Roger Schmidt.



Še obilnejšo golijado na prvi tekmi osmine finala pa so videli na Otoku, kjer je Manchester City v spektakularni predstavi s 5:3 premagal Monaco. Za meščane je v tekmi preobratov dva zadetka dosegel Sergio Agüero, po enega pa Raheem Sterling, John Stones in Leroy Sane. V vrstah Monaca je bil v središču pozornosti Radamel Falcao, ki je zabil dva gola, strel z bele točke mu je Cityjev vratar Wilfredo Caballero obranil, zadetek pa je prispeval še Kylian Mbappe. »Tekmo smo dobili z napadom. Napad, napad, napad,« je bil pod vtisom ene najneverjetnejših tekem na evropski sceni trener Cityja Pep Guardiola in nadaljeval: »Monaco lahko v eni sezoni doseže morda 80 zadetkov, napadajo s številnimi igralci. Fizično so zelo močni, imajo resnično vrhunsko moštvo. Tudi na povratni tekmi bomo morali doseči zadetke, sicer se nam slabo piše.« Njegov kolega na klopi Monaca Leonardo Jardim je med drugim posvaril: »Pred nami je še 90 minut igre. Še zdaleč ni konec.« Izidi prvih tekem osmine finala, ki so jih odigrali prejšnji teden: Real Madrid : Napoli 3:1, PSG : Barcelona 4:0, Bayern : Arsenal 5:1, Benfica : Borussia Dortmund 1:0. Sinoči sta bili tekmi Porto – Juventus in Sevilla – Leicester City.