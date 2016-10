Najboljši se je poslovil

FRANKFURT – Najboljši strelec nogometnih svetovnih prvenstev Nemec Miroslav Klose (38) je danes uradno sklenil bogato tekmovalno klubsko pot vrhunskega igralca nogometa. Klose si po koncu igralske kariere želi postati trener, sanja o bundesligi, omenja pa se celo možnost, da bi se kot pomočnik pridružil selektorju reprezentance Joachimu Löwu.

Klose je s 16 goli najboljši strelec svetovnih prvenstev in prvi igralec, ki je štirikrat po vrsti nastopil v polfinalu SP. Nemec je v bundesligi igral za Kaiserslautern, Werder Bremen in Bayern München. Zadnji klub, za katerega je igral, je bil italijanski Lazio, za katerega ga je vezala pogodba do konca minule sezone, od takrat pa je brez kluba.

Klose je na SP v Braziliji postal najboljši strelec v zgodovini SP, za nemško izbrano vrsto, ki je leta 2014 osvojila naslov svetovnega prvaka, pa je na 137 tekmah dosegel 71 zadetkov.

Na Poljskem rojeni napadalec je svoj reprezentančni debi doživel 24. marca 2011, ko je dosegel zmagoviti gol za 2 : 1 proti Albaniji. Na svoji prvi tekmi na svetovnih prvenstvih je dosegel trojček v obračunu s Savdsko Arabijo. V Braziliji je z dvema goloma na večni lestvici strelcev prehitel Brazilca Ronalda, hkrati pa se je pridružil Uweju Seelerju in Peleju, ki sta tako kot on zadela na štirih SP. Naslov svetovnega prvaka je največji uspeh Kloseja z reprezentanco, s katero je bil tudi podprvak na SP 2002 in na EP 2008. Tretji je bil še na SP 2006 in 2010 ter polfinalist na EP 2012.

Klose je tudi najboljši strelec v zgodovini nemške izbrane vrste (Gerd Müller je drugi z 68 goli), več nastopov pa je zbral le Lothar Matthäus (150).

Klose se bo skorajda zanesljivo pridružil strokovnemu štabu v nemški reprezentanci, potem ko ga je uradno k sodelovanju povabil selektor Löw, ki je 31. oktobra sodelovanje z nemško nogometno zvezo in selekcijo podaljšal do leta 2020.