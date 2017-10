Na Wembleyju še enkrat razgaljena slovenska realnost

LJUBLJANA – Nobeno presenečenje ni, da je selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec napovedal odhod po četrtkovem porazu v Londonu (0:1), saj je Slovenija pred zadnjim krogom kvalifikacij za SP tako rekoč izgubila vse možnosti za uvrstitev na mundial v Rusiji. Njegovi izbranci so sicer pred 61.558 gledalci na Wembleyju taktično dobro igrali proti bledim Angležem, ki so si priigrali številne priložnosti za zadetek, a je bil spet v vrhunski izvedbi vratar Jan Oblak, kapetan Boštjan Cesar pa je skupaj z Miho Mevljo v središču slovenske obrambe reševal tudi navidez nerešljive zagate. Toda potem je prišla usodna 94. minuta, Kyle Walker je pobegnil Bojanu Jokiću po desni strani, poslal predložek kapetanu in prvemu zvezdniku Harryju Kanu, ta pa je ob Mevlji spretno poslal žogo za Oblakov hrbet. »Angliji je treba čestitati za kljub morda nezasluženo zmago. Tako pač je v nogometu. Oni so dosegli zadetek, mi pa ne. Želim jim srečo na svetovnem prvenstvu. Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo, žal pa nismo zabili gola. Mi smo morali zmagati, kajti točka nam ne bi pomenila nič. Fantje so poskušali storiti vse za zmago, zato lahko ohranijo dvignjene glave. Žal se nam ni izšlo, da bi se uvrstili na svetovno prvenstvo,« je dejal Katanec, ki tokrat v napadu ni imel dovolj močnih adutov za podvig (Andraž Šporar, Roman Bezjak, Josip Iličić, Benjamin Verbič ter rezervista Valter Birsa in Tim Matavž). »V moji trenerski karieri ta tekma spada med pet najboljših, kar se tiče postavitve in vodenja ekipe. Žal se nismo uvrstili na svetovno prvenstvo, smo pa v obdobju, ko sem drugič selektor, opravljali menjavo rodov, ki še traja. Iz tega vidika menim, da ima slovenska reprezentanca pred sabo lepo prihodnost. Priključili smo več kot deset novih igralcev. Odvisno je od tega, ali se bodo v klubih razvijali v pravo smer, ali bodo imeli dovolj minutaže v igri. V zadnjih letih nismo imeli sreče, da bi fantje v svojih klubih kontinuirano igrali. Na koncu se to pozna na igrišču,« je srž problema pri vodenju reprezentance predstavil Katanec, ki je v svojem drugem mandatu na klopi Slovenije pred jutrišnjo zadnjo tekmo s Škotsko v Stožicah (ob 18. uri) zabeležil 14 zmag, 6 remijev in 21 porazov.

Iz nočne more nad Škote

Teorija pravi, da bi zmaga proti Škotski in hkrati spodrsljaj Slovakov z avtsajderji z Malte (remi ali poraz) pomenila, da bi bila Slovenija na koncu druga v skupini F. Toda točkovni izkupiček bi bil preskromen in bi bila Slovenija najslabša drugouvrščena ekipa evropskih kvalifikacij in ne bi imela možnosti za dodatne kvalifikacije. Škote zmaga v Stožicah zanesljivo pelje v dodatne kvalifikacije, zato bodo dobro podprti z navijaško armado napadli z vsemi topovi. Slovita prijazna navijaška skupina Tartan Army in drugi privrženci čete selektorja Gordona Strachana so takoj pokupili razpoložljivih 2600 vstopnic, zagotovo pa bo ta vikend prava škotska invazija na Ljubljano, saj je evforija po četrtkovi zmagi proti Slovaški v Glasgowu na vrhuncu. Škoti so zmagali z 1:0 po avtogolu Martina Škrtela v 89. minuti, ob tem pa so Slovaki od 23. minute igrali brez izključenega Roberta Maka. »Če nas Škoti premagajo, bodo napredovali. Zato bo to izredno težka tekma. Če si navijači kaj zaslužijo, je to slovo od teh kvalifikacij z zmago,« je še na Wembleyju dejal Andraž Šporar. Potem je s soigralci doživljal nočno moro na poti v domovino, saj je čarterski polet zamujal več kot dve uri, za veliki finale pa so poskrbeli na brniškem letališču, kjer bila prtljaga na voljo šele po slabi uri čakanja. Tako so lahko Katančevi fantje v postelje legli šele okrog sedmih zjutraj, toda do jutri zvečer bodo morali na to pozabiti, če hočejo poskrbeti za dostojanstveno slovo selektorja. Zaradi rumenih kartonov ta ne bo imel na voljo Reneja Krhina in Valterja Birse, verjetno pa bomo na zelenici videli precej spremenjeno udarno enajsterico v primerjavi z londonsko. Glavni sodnik bo Šved Jonas Eriksson.



Kvalifikacije za SP, skupina F 1. Anglija 9 7 2 0 17:3 23

2. Škotska 9 5 2 2 15:10 17

3. Slovaška 9 5 0 4 14:7 15

4. Slovenija 9 4 2 3 10:5 14

5. Litva 9 1 3 5 7:19 6

6. Malta 9 0 1 8 3:22 1



Znanih deset potnikov na SP V 9. krogu evropskih kvalifikacij za SP sta si od evropskih reprezentanc nastop na mundialu v Rusiji zagotovili Anglija in Nemčija. Že prej so si ga domača reprezentanca, Brazilija, Iran, Japonska, Mehika, Belgija, Južna Koreja in Savdska Arabija.