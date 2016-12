Na vijolično čago so povabljeni tudi knapi

Nogometni prvoligaši pospešeno igrajo tekme državnega prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije, do konca jesenskega dela sezone sta jim preostala le še dva kroga. Ta konec tedna vodilna Maribor in Olimpija ob le točki razlike na lestvici nadaljujeta neizprosen boj za vrh. Mariborčani bodo proti Rudarju odigrali še tretjo zaporedno tekmo v Ljudskem vrtu, potem ko so po štiri gole nasuli Krškemu in Luki Koper ter si s tem močno okrepili samozavest. Knapi iz Šaleške doline v mesto ob Dravi prihajajo s svojimi težavami, ki menda niso zgolj športne narave. Pred dnevi je dobil odpoved trener Slobodan Krčmarević, ki so ga poleti pripeljali novi upravitelji kluba iz Srbije. Vprašanje je, ali so bili za prekinitev sodelovanja krivi zgolj skromnejši rezultati, v zvezi s knapi kroži veliko govoric, povsem jasno pa je, da to ni več povsem velenjski klub, zato bi se morali domači veljaki, ki jim je mar za šport, podvizati, da jim ne bo lahkomiselnost odnesla enega od športnih ponosov mesta. Moštvo bo v Mariboru vodil Krčmarevićev pomočnik Branko Čavić, knapi pa imajo le malo upanja za podvig pod Kalvarijo. Bolj verjetno je, da se jim bodo vijolični v prazničnem ozračju izdatno maščevali za neodločen izid v 11. krogu v Velenju (1:1).



Gorica po zmago v Celje



Dopadljivo tekmo z veliko zadetki bi znali videti tudi na Areni Petrol med Celjem in Gorico, ki sta na lestvici izenačena po točkah. Tudi nad klubom iz knežjega mesta visi oblak negotovosti po prihodu upraviteljev iz Ukrajine, čeprav predsednik Miodrag Đorđević verjame v pošteno, transparentno in uspešno zgodbo z novimi partnerji. Na igrišču vsaj za zdaj tega ni videti, potem ko so po 12. krogu trenerja Roberta Pevnika zamenjali s Hrvatom Igorjem Jovičevićem, ki je po okusu novih investitorjev. Od takrat so Celjani premagali le Radomlje in Rudar, Jovičević pa je po zadnjem porazu z Olimpijo v Ljubljani dejal: »Ne glede na vse sem ponosen na igralce, ker so se borili in pokazali veliko želje. Naučiti se moramo, z mano na čelu, da tekmo v trenutkih, ko se lomi, prelomimo v svojo korist, in ne da nasprotniki pridejo do svojega cilja. Žal mi je zaradi rezultata. Želja, volja, veliko je teh trenutkov in situacij, ki mi dajejo upanje, da bo v drugem delu prvenstva veliko bolje. Če ne daš gola, ne moreš nikogar premagati. Potrebujemo gol, malo več kakovosti v fazi napada, in to pride z delom na treningih. Tukaj sem, da pomagam, in naredili bomo vse, kar je možno, da bi bili boljša ekipa.« Goričani imajo svojo računico. »Tudi v Celju gremo na zmago. Na zadnjih treh srečanjih je bila naša igra dobra, dobro smo stali, pripravili smo si precej priložnosti. Glavno vprašanje je, ali bomo proti Celju svoje priložnosti tudi izkoristili. S pravim pristopom lahko premagamo vsakogar. To smo tudi dokazali. Celje je dober tekmec, toda zaupam v naše moštvo, da se lahko nadejamo pozitivnega izida. S Celjani smo izenačeni, in kdor bo zmagal, bo na četrtem mestu. Motiva ne manjka,« pravi mladi vezist modro-belih Rok Grudina.



Zmaji prejeli opozorilo



Olimpija bo jutri gostovala v Domžalah, kjer jih čakajo nabrušeni Radomljani, potem ko so v sredo poskrbeli za pravo senzacijo, saj so v občinskem derbiju proti Domžalam dosegli prvo zmago v tem prvenstvu. To je veliko opozorilo za zmaje, ki se pošteno mučijo proti vsakemu tekmecu. »Vsekakor je poraz Domžal v sredo dovolj veliko opozorilo za moje moštvo, saj bo za nov uspeh treba vložiti precej več energije in želje, kot si mnogi mislijo. Vsem nam je kristalno jasno, kako zahtevna naloga nas čaka v nedeljo. Večkrat sem že poudaril, da nobena tekma v PLTS ni lahka, nič drugače ne bo na zadnjih dveh tekmah z Radomljami in Krškim. Če bomo želeli tudi proti Radomljam vknjižiti nov komplet točk, bomo morali prikazati svojo najboljšo igro,« meni trener Olimpije Luka Elsner.



Domžalčani si bodo poskušali zaceliti rane iz obračuna s sosedi v nuklearnem Krškem, kjer pa bo vse prej kot ugodno gostovanje, saj Posavci na vso moč bežijo pred Aluminijem, ki je na nehvaležnem devetem mestu. »Poskusili smo izbrati skupino igralcev, ki bi največ prispevala k uspehu ekipe. Pri tem sem verjetno storil napako. Od nekaterih sem pričakoval več, vendar sta pred nami še dve tekmi, na katerih bo treba pokazati veliko več kot proti Radomljam. Doživeli smo zelo boleč poraz. Pričakovali smo takšno tekmo in tudi priprava je bila narejena v to smer. Poudariti je treba, da je tudi na drugi strani stala ekipa, ki resno trenira in igra v prvi slovenski ligi. Na zadnjih treh tekmah je pod novim strokovnim vodstvom pokazala določen napredek in zagotovo je nismo podcenjevali,« je povedal strateg Domžal Simon Rožman, ki se je očitno uštel z izbiro kombinirane zasedbe.