Na nogometno SP še Islandija in Srbija, Hrvaška v dodatne kvalifikacije

Predzadnji dan evropskih kvalifikacij za SP 2018 je prinesel še dva zanesljiva potnika v Rusijo. Poleg Španije, ki je imela prvo mesto zagotovljeno že prej, sta danes do zmag v skupinah prišli še Islandija po slavju proti Kosovu z 2:0 ter Srbija po tesnem uspehu proti Gruziji z 1:0. Kot drugovrščene so končale Irska, Italija in Hrvaška.

Pred današnjimi tekmami so imele iz Evrope, ob gostiteljici Rusiji, nastope na mundialu že zagotovljene Nemčija, Anglija, Belgija, Španija in Poljska, iz preostalega sveta pa Brazilija, Iran, Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija, Nigerija, Mehika in Kostarika.

Jutri se bodo kvalifikacije končale s tekmami v še zadnjih treh skupinah. Zanesljivo je prva že Belgija, za prestali neposredni vstopnici se bodo borile Francija in Švedska ter Švica in Portugalska.