Na Malti dokazati razliko v kakovosti

BRDO PRI KRANJU – Če bodo slovenski nogometni reprezentanti v petek, 11. novembra zvečer, na Malti letošnji del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 zaključili z zmago, se bodo lahko odpirale steklenice penine. Osem točk iz štirih tekem bi bil vsekakor obetaven izkupiček na poti proti mundialu v Rusiji, čeprav jesensko reprezentančno podobo kvarita septembrski remi v Litvi in oktobrska afera s preutrujenim Kevinom Kamplom, ki pa je medtem že na tirih pomiritve proti novemu obdobju harmonije. Škoda je le to, da je Kampl tako kot tudi Robert Berić, Roman Bezjak in Bojan Jokić poškodovan in ni na voljo selektorju Srečku Katancu za temeljit pogovor in bitko na Malti, manjka pa še kaznovani Aljaž Struna. Drugi reprezentanti so se včeraj zbrali v slovenskem nogometnem domu na Brdu pri Kranju, fante sta prišla pozdravit tudi poškodovana Berić in Jokić.

Nori april za Olimpijo in Maribor Na sedežu Nogometne zveze Slovenije so izžrebali polfinalna para pokala

Slovenije. V prvem polfinalu se bosta pomerila Domžale in drugoligaš Krka, v drugem pa največja slovenska kluba Olimpija in Maribor. Prvi polfinalni tekmi v Domžalah oziroma Ljubljani bosta 5., povratni pa 12. aprila 2017 v Novem mestu oziroma Mariboru. Zanimivo je, da bosta Olimpija in Maribor 29. aprila odigrala še derbi v 31. krogu državnega prvenstva. »Če želimo osvojiti pokalno lovoriko, ki je eden od temeljnih ciljev v letošnji sezoni, moramo premagati vsakega nasprotnika. Zavedamo se, da nas aprila ob prvenstvenem derbiju čakata še dodatni poslastici v pokalu, ki bosta prinesli veliko zanimanje javnosti in naših navijačev. Obenem bo to velik izziv za naše moštvo, ki si želi novih lovorik,« je dejal trener Olimpije Luka Elsner. Finale bo konec maja 2017.

Katanec je po novicah o novih poškodbah naknadno poklical debitanta Andraža Šporarja iz švicarskega Basla in Aleksa Pihlerja iz Maribora, ki je že okusil utrip v prestižni slačilnici. Na prvotem seznamu sta še dva debitantna, štoper Olimpije Antonio Delamea Mlinar in bočni branilec Luke Koper Gregor Sikošek. Do četrtkovega odhoda v srce Sredozemlja bodo tako uigravali dobitno kombinacijo s primesjo mladostne zvedavosti in pozitivne energije, kar je lahko samo dober dodatek k vsesplošni mobilizaciji in budnosti prekaljenih asov v izbrani vrsti. Slovenija je v obračunu z Malto izraziti favorit, a mora to znova potrditi na igrišču Nacionalnega stadiona v vasici Ta'Qali, ki leži v notranjosti sredozemskega otoka. Objekt sprejme nekaj čez 17.000 obiskovalcev, podlago z naravno travo pa dopolnjujejo sintetična vlakna. Slovenci z Maltežani doslej še niso izgubili, v štirih tekmah so trikrat zmagali in enkrat remizirali. »Selektor bo povedal, na kakšen način bomo igrali na Malti. Verjetno res lahko pričakujemo zaprto igro z njihove strani. Morali bomo biti pravi in pokazati pristop kot na zadnjih dveh tekmah. Zagotovo je kakovost na naši strani. Zagotovo so tri točke nuja. Če hočemo konkurirati za SP, potem moramo osvajati točke proti reprezentancam, od katerih smo kakovostnejši,« meni vezist Rok Kronaveter, ki je zabil zmagoviti gol proti Slovaški. Malta je v teh kvalifikacijah doživela poraze proti Škotski (1:5), Angliji (0:2) in Litvi (0:2) ter skupno dosegla en zadetek in jih prejela devet. Po treh krogih je vrstni red v skupini F takšen: Anglija 7 točk, Litva in Slovenija po 5, Škotska 4, Slovaška 3, Malta 0. V 4. krogu evropskega dela kvalifikacij za SP bo posebne pozornosti deležna bitka za Britanijo med Anglijo in Škotsko, sicer pa bo v skupini F še obračun Slovaška – Litva.