Mou United vs. Pep City

Kakšnih 900 milijonov televizijskih gledalcev si bo urnik današnjega kosila prilagodilo tako, da bodo ob 13.30 sedli pred televizijske zaslone ter spremljali veliki in težko pričakovani derbi angleškega nogometnega prvenstva med Manchester Unitedom in Manchester Cityjem. Obračuni mestnih tekmecev so že v preteklosti pritegnili precejšnjo pozornost, sploh v zadnjih sezonah, ko za silovit vzpon Cityja med največje otoške klube denar velikodušno zapravljajo šejki iz arabskega sveta, da bi se vsaj malce približali Unitedu, ki je najuspešnejši klub v zgodovini angleškega nogometa. Kluba sta v 135-letni zgodovini odigrala 171 derbijev, toda ta sezona je spet čisto nekaj posebnega, saj na trenerskih stolčkih sedita najslavnejša trenerja na svetu, Jose Mourinho in Pep Guardiola. Znana, priljubljena in hkrati tudi osovražena pri delu navijačev iz nasprotnih taborov pa nista postala samo zaradi izjemnih uspehov, ki sta jih žela s svojimi klubi, temveč tudi zaradi medsebojnega odnosa. Kratko malo se ne marata že iz časov njunih dvobojev na Iberskem polotoku. V španskem prvenstvu je namreč Portugalec Mourinho vodil Real Madrid, Katalonec Guardiola pa je svojo trenersko kariero začel v Barceloni, s katero je osvojil vse, kar se da osvojiti na klubski sceni. V Španiji sta se pomerila devetkrat, Guardiola je dobil pet tekem, Mourinho le dve. Dogajanje v Manchestru bo zasenčilo vse druge tekme 4. kroga premier league, tako United kot City še nista oddala točke, maksimalni izkupiček ima le še londonski Chelsea, prejšnji Mourinhov klub. To bo njun 17. tekmovalni trk, Guardiola je dobil sedem tekem, Mourinho šest, trikrat je bilo neodločeno.



Kdo je glavni v mestu?



Guardiola je na Otok prispel letos poleti, potem ko je tri sezone vodil münchenski Bayern, s katerim je vladal na nemški sceni, ni pa mu uspelo osvojiti lige prvakov. Danes je na trnih, saj bi tako kot Mourinho vsaj do nadaljnjega rad pridobil status glavnega stratega v mestu. Na stadionu Old Trafford, ki mu radi rečemo tudi teater sanj, bo pot do zmage vse prej kot posuta z rožicami. Pep in Mou pripravljata taktično poslastico za najzahtevnejše nogometne navdušence. Kako tudi ne, na igrišču bosta stali najdražji zasedbi igralcev v zgodovini svetovnega nogometa. Po izplačanih odškodninah zanje so skupaj vredni pregrešnih 709 milijonov evrov. Zdi se, da ima Guardiola nekaj več skrbi, saj zaradi kazni nima pravice nastopa argentinski golgeter Sergio Agüero, tik pred zdajci pa je klub zapustil vratar Joe Hart (v Torino je odšel menda zaradi spora z Guardiolo), Katalonec pa je zamenjavo zanj našel v Claudiu Bravu iz Barcelone. Mourinho ima na razpolago vse svoje težkokategornike, vključno z Zlatanom Ibrahimovićem, Paulom Pogbajem in Waynom Rooneyjem. Otoški novinarji so šli tako daleč, da so se poigrali z idealno enajsterico, sestavljeno iz igralcev obeh klubov. V njej so: De Gea; Valencia, Stones, Kolarov, Shaw; Pogba, Silva; De Bruyne, Rooney, Rashford; Ibrahimović. Torej sedem Mourinhovih rdečih vragov in štirje sinje modri Guardiolovi. Kapetanski trak bi nosil Rooney, trenersko vlogo pa bi zaupali Mourinhu. Zakaj? Ker je bil prvak Portugalske, Anglije, Italije in Španije, Guardiola pa je osvojil le špansko in nemško prvenstvo. Portugalec je v prednosti tudi zato, ker je ligo prvakov osvojil z dvema različnima kluboma, Španec pa je bil dvakrat na vrhu Evrope z Barcelono. In še: Mourinho nikoli ni imel v svoji ekipi Lionela Messija, ob tem pa še bolje pozna angleški nogomet. Se bodo vse te njegove prednosti izrazile tudi danes na Old Traffordu?