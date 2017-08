Mitja Viler: S Slovaki ne smemo izgubiti

BRDO PRI KRANJU – Poletna nevihta je pregnala predvideni ponedeljkov večerni trening slovenskih nogometašev v njihovi bazi na Gorenjskem, kjer se pripravljajo na tekmi s Slovaško v Trnavi in Litvo v Ljubljani v kvalifikacijah za SP 2018. Včeraj so reprezentanti opravili dva treninga, bolj pomembno pa je, da je udeležbo v tokratni akciji odpovedal Kevin Kampl. Vezist se namreč pogaja za prestop iz Bayerja Leverkusen v RB Leipzig, uresniči pa ga lahko le še do konca četrtka. Cilj izbrane vrste ostaja enak: v petek ne izgubiti proti Slovakom v Trnavi, kjer bo glavni sodnik Španec Antonio Mateu Lahoz, in v ponedeljek v Stožicah (sodil bo Romun Istvan Kovacs) premagati Litvo. Le tako bodo ohranili realne možnosti za uvrstitev na mundial v Rusijo vsaj skozi dodatne kvalifikacije.

Kot pravi moj trener v klubu, počival bom, ko bom v penziji.

Zmagovalno miselnost in obilo samozavesti po uvrstitvi v ligo prvakov z Mariborom je prinesel Mitja Viler, povratnik v izbrano vrsto, ki pa še ni dobil priložnosti za igro. »Vračam se še močnejši, to je dokaz, da še nisem rekel zadnje besede. Tu veljajo drugi principi, druga zgodba, drugi trenerji. Hierarhija je znana, zame je obveza in čast, da sem tu, rad bi prispeval vse svoje znanje. Glede na stanje na lestvici je jasno, da tekme s Slovaško ne smemo izgubiti,« je dejal 30-letni levi bočni branilec, ki bo za mesto v postavi tekmec prekaljenemu Bojanu Jokiću. »Treba je biti realen, Bojan je odličen igralec, tudi pomočnik kapetana, jaz pa imam svojo kakovost. On je odigral že vrsto tekem v reprezentanci, dobro se poznava, saj sva iz istega rodu. Vse življenje sva konkurenta, kar je zelo dobro za ekipo. Pripravljen bom, če bo treba vskočiti,« je odločen Viler.

Primorec je v odlični formi, v kvalifikacijah za ligo prvakov je zabil dva gola, tudi odločilnega proti Hapoelu Beer Shevi. »Obstaja obdobje, ko te žoga posluša. Napadalci vedo, kako je, ko se jim žoga lepi na nogo. Tukaj jim nimam kaj svetovati, vsi so že odigrali precej težkih tekem. Moramo samo trdo trenirati, dobro klapo že imamo, tako uspeh ne sme izostati,« meni Viler, ki vidno uživa ob vsej nogometni evforiji, povezani z ligo prvakov, in ne razmišlja o naporih in utrujenosti: »Vse to so sladke skrbi. Kot pravi moj trener v klubu, počival bom, ko bom v penziji.« Ozrli smo se še na nedeljski derbi z Olimpijo (0:0), ki je prav tako zahteval precej energije. »Derbi je pustil določene posledice. Ni bil ravno spektakel, ampak prej taktična borba, šahovska partija. Udarci so padali pa tudi igrišče je bilo dokaj slabo. Upam, da ga bodo izboljšali do ponedeljkove tekme z Litvo,« je Mitja Viler okrcal skrbnike igralne površine v Stožicah. Vrstni red po šestih krogih v skupini F: Anglija 14 točk, Slovaška 12, Slovenija 11, Škotska 8, Litva 5, Malta 0.



Dobrodošel tekmec Slovaška je dobrodošel tekmec Slovenije. Lani je padla v Stožicah (1:0; Rok Kronaveter) na prvi tekmi v tem kvalifikacijskem ciklusu. V kvalifikacijah za SP 2010 je bila Slovenija z 2:1 (Milivoje Novaković 2) boljša v Mariboru in z 2:0 (Valter Birsa, Nejc Pečnik) v Bratislavi. Na prijateljskih tekmah sta reprezentanci dvakrat remizirali (0:0 leta 2004 v Trnavi in 1:1 leta 1998 v Limassolu na Cipru).