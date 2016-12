Mijatović ni pričakoval tako prepričljive zmage

Po volilni skupščini Nogometne zveze Slovenije, kjer so Radenka Mijatovića izbrali za predsednika krovne organizacije, ni bilo niti približno tako žolčnih razprav kot v predvolilni bitki, ko so nekateri poskušali povsem kriminalizirati delovanje tega kolektiva. Dogajanje v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju je minilo v prijetnem in profesionalnem ozračju, novi šef pa je pričakovano odigral vlogo velikega favorita za zmago. Prejel je 23 glasov, njegov tekmec Matjaž Nemec pa le sedem. »Še enkrat se je potrdilo, da negativna kampanja oziroma posamezne aktivnosti, ki niso usmerjene v dobro nogometa, ne prinašajo rezultata, poudarjanje vrednot in vztrajanje pri resnici pa vedno. Ves čas sem poudarjal, da so volitve negotova zadeva. Šele po preštetih glasovnicah je stvar jasna. Pričakoval sem zmago, vendar ne tako prepričljive,« je dejal Mijatović, ki je pripravljen tudi v prihodnje sodelovati s tekmecem iz boja za predsedniški stolček. O tako močno izpostavljenem domnevnem sodniškem lobiju, ki so ga njegovi nasprotniki omenjali v predvolilnem obdobju, je povedal: »Ne vidim nobenega sodniškega lobija. Ne delam razlik med ljudmi, ki delajo v nogometu, pa če prihajajo iz sodniških ali trenerskih ali drugih vrst. Vedno je treba gledati človeka, na kakšen način in kaj lahko prispeva nogometu. Sodniški lobi je krilatica, ki se uporablja, ko se poskušajo poudarjati slabe stvari. Sam vedno poudarjam, da je kakovost sojenja na visoki ravni, kar je posledica kakovostnega dela vsa leta. Ni naključje, da trije slovenski sodniki sodijo v ligi prvakov, to je plod kontinuiranega dobrega dela. Da je naše prvenstvo eno od najbolj regularnih v regiji, je prav tako znano. Seveda se dogajajo napake, ampak zato ni treba med sabo spreti ljudi, to je nesmiselno. Ta razdor vnašajo tisti, ki ne želijo nič dobrega nogometu.« Tovrstno delovanje je v zadnjih tednih kar nekoliko načelo ugled slovenskega nogometa v domači javnosti. »Jaz nisem rušil ugleda Nogometne zveze Slovenije. Na žalost je bilo storjene nekaj škode, kako velika je, težko ocenimo. Mislim, da so ljudje, ki imajo radi nogomet, iz vsega dogajanja znali izluščiti, kaj je prav in kaj ne. Morda v prvem trenutku menimo, da je škoda velika, ampak mogoče niti ni tako. Treba se je pogovarjati, delovati pozitivno, iskati sodelovanje na vseh področjih, tudi na terenu, ter izpolnjevati naloge, ki smo si jih zadali v strategijah,« je prepričan Mijatović.



Ena od njegovih glavnih nalog v prvih mesecih predsedniškega delovanja bo izbira generalnega sekretarja NZS, če bo Aleš Zavrl odšel v Uefo, kamor ga vabi predsednik Aleksander Čeferin. »Za zdaj še imamo izvrstnega generalnega sekretarja. Če bo Aleš zapustil nogometno zvezo, mi bo, iskreno, zelo žal. Toda s tem se bom ukvarjal takrat, ko bo to realnost. Bo pa to zahtevna naloga, kajti za takšen profil človeka bo težko najti kakovostno nadomestilo. Vendar v življenju je tako, da se brez vsakega lahko in mora.« V zadnjem obdobju se veliko govori o ustanovitvi regionalne lige na območju nekdanje Jugoslavije in nekaterih sosednjih držav. »Vsa stvar je še vedno zelo delikatna, mislim, da še niso zrele razmere, da bi se pogovarjali o regionalni ligi, kot jo poznamo denimo v košarki. Nogomet je specifičen šport. Že doma imamo kopico problemov pri organizaciji derbijev, probleme imajo tudi Hrvati na tekmah med Dinamom in Hajdukom, pa Srbi ob dvobojih Partizana in Crvene zvezde. Neodgovorno bi bilo govoriti, da bo v kratkem zaživela regionalna liga,« je pojasnil Mijatović.



Čeferin: Uefa ne ustanavlja balkanske lige



Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, ki je Radenku Mijatoviću takoj po izvolitvi čestital za zmago in bo gost NZS na novoletni prireditvi 22. decembra, zavrača trditve, da je Uefa že zagotovila ustanovitev regionalne lige: »Ni resnice v govoricah in zapisih, da je Uefa pred ustanovitvijo tako imenovane balkanske lige. V nasprotju z zapisi v nekaterih medijskih člankih noben izmed Uefinih organov še ni sprejel odločitve o ustanovitvi takšnega tekmovanja. Domača tekmovanja so temelj nogometa v Evropi. Čeprav je bil v nekaterih primerih govor o prehodnih tekmovanjih, v tem trenutku nimamo nobenega konkretnega primera v odločanju. Takšna ideja ali odločitev bi bila v Uefi obravnavana, zgolj če bi jo predlagala katera izmed nacionalnih zvez, skupaj s klubi in ligami, če bi to bilo v interesu strateškega razvoja neke evropske regije.«