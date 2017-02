Mevlja zatresel mrežo, šov Ibrahimovića na Old Traffordu

Nogometaši v evropski ligi so odigrali prve tekme osmine finala. Od klubov s slovenskimi predstavniki si je najboljše izhodišče priigral Rostov, ki je kar s 4 : 0 odpravil praško Sparto. Eden junakov tekme je bil tudi slovenski reprezentant Miha Mevlja, ki je igral celo tekmo in dosegel zadetek za 1 : 0.

Mevlja se je med strelce vpisal v 15. minuti, ko je zadel z glavo iz bližine. Gladko zmago so proti Sparti, ki je končala tekmo z igralcem manj (že v 32. minuti je bil izključen Tiemoko Konate), potrdili še Dmitri Poloz v 38., Christian Noboa v 41. in Sardar Azmoun v 68. minuti.

Fiorentina je prišla do zmage v gosteh pri Borussii Mönchengladbach, edini zadetek pa je dosegel Federico Bernardeschi, ki je mojstrsko izvedel prosti strel z več kot 20 metrov in zadel v sam levi zgornji kot tekmečevih vrat. Josip Iličić ni dobil priložnosti za igro.

Zmaga Köbenhavna brez Verbiča

Do zmage v gosteh je prišel tudi Koebenhavn Benjamina Verbiča. Ta zaradi poškodbe ni igral, so pa njegovi soigralci proti Ludogorcu slavili z 2 : 1.

St. Etienne je gostoval na Old Traffordu pri slovitem Manchester Unitedu in izgubil z 0 : 3. Zlatan Ibrahimović je goste s prostega strela popeljal v vodstvo v 15. minuti, nato pa zadel še v 75. in v 88. z bele točke ter bil prvo ime tekme. Robert Berić je tekmo začel na klopi, v igro pa vstopil v 79. minuti, ko je zamenjal poškodovanega Florentina Pogbaja.

Džeko nesporni junak tekme

Na drugih tekmah si je lepo prednost priigral tudi Lyon, ki je s 4 : 1 v gosteh premagal Alkmaar, Alexandre Lacazette je zadel dvakrat za zmagovalce. Še bolj učinkovita je bila Roma, ki je s 4 : 0 zmagala pri Villarrealu, nesporni junak tekme pa je bil Edin Džeko s tremi zadetki v drugem polčasu.

Lepo prednost si je s slavjem s 3 : 0 v Solunu pri Paoku priigral Schalke, Bešiktaš pa je prav tako v gosteh, in sicer pri Hapoelu Beer-Shevi, zmagal s 3 : 1. Anderlecht je doma z 2 : 0 odpravil Zenit Sankt Peterburg, Atheltic Bilbao pa s 3 : 2 Apoel iz Nikozije.

Krasnodar je z 1 : 0 premagal Fenerbahče, enak izid je bil na tekmi Genta in Tottenhama, z 1 : 0 je zmagal tudi Šahtar Donjeck pri Celti, Olympiakos in Osmanlispor sta se razšla z 0 : 0, prav tako varšavska Legia in Ajax, Astra Giurgiu in Genk pa z 2 : 2.